Eric Curbelo: "Se nos echa el tiempo encima"

El defensa Eric Curbelo, de la UD Las Palmas, ha manifestado que su equipo debe "ganar" el próximo viernes al Málaga CF, tras nueve partidos consecutivos sin hacerlo en LaLiga SmartBank, porque se les "echa el tiempo encima" si quieren aspirar a estar en los primeros puestos.

El zaguero isleño cree que el partido ante el conjunto andaluz es una "buena oportunidad" para poner fin a esa mala racha de resultados, y pese a que el rival llega en "muy buena dinámica" con tres victorias consecutivas, quieren que el Estadio de Gran Canaria sea "un fortín".

A su juicio, el equipo amarillo "está jugando bien" y en la mayoría de los minutos de los partidos es "dominador" del juego, por lo que considera que es "cuestión de tiempo" que al final "la pelota entre" y acaben "llegando las victorias".

Además, opina que en casa, pese a haber dejado escapar muchos puntos esta temporada, el conjunto grancanario no ha perdido solidez, y lo único que le falta es "más acierto", precisamente el que demuestran sus rivales en las "pocas llegadas" que tienen a la portería rival.

"La Segunda está muy igualad y si ganamos al Málaga, nos ponemos arriba de nuevo, es un partido vital para nosotros, no debemos dejarles respirar y sacar los tres puntos ya, sin mirar la clasificación, porque el equipo en ningún partido está dando imagen de inferioridad", ha añadido.

Curbelo sostiene que los "mayores culpables" de la actual situación son los futbolistas, pero también atribuye parte de culpa a las decisiones de los árbitros, y en concreto del videoarbitraje (VAR).

"A veces nos pitan penaltis en contra y después, cuando son a favor, no sucede lo mismo, y nos están perjudicando. Ni los propios árbitros tienen claro cuándo es mano y cuándo no. Nos estamos jugando muchísimo y no veo justo que en momentos puntuales el VAR no esté al cien por cien en su funcionamiento", ha concluido.