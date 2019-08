La Escuela de la Fundación tendrá sede en La Perdoma y en el Tenerife Top Training

La Escuela de Formación y Tecnificación Fundación Canaria CD Tenerife (EFT) ha elegido el campo de La Perdoma, en el barrio orotavense del mismo nombre, y las instalaciones del Tenerife Top Training, en la zona costera de La Caleta (Adeje), como sus sedes para el norte y sur de la Isla, respectivamente. A estos enclaves se une la sede en la zona metropolitana, que, como ya se había informado con anterioridad, estará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.



Para el director de la EFT, el exfutbolista profesional y entrenador Julio Durán, “hemos optado por dos sedes en el norte y el sur que resulten accesibles para los alumnos, instalaciones por otra parte de calidad y a la altura del nivel de exigencia que nos hemos marcado”.



El centro Tenerife Top Training (T3 Tenerife) ofrece dos campos de césped natural y un terreno en forma de triángulo, también de césped natural, diseñado especialmente para el entrenamiento de porteros. Por su parte, el campo Antonio Hernández de La Perdoma dispone, igualmente, de dos canchas, una de fútbol once y otra de fútbol siente, ambas de césped artificial.



Ambas instalaciones son de sobra conocidas en el ámbito del fútbol base insular y también lo son para los responsables de la Fundación CD Tenerife, ya que el proyecto +Base ha realizado concentraciones en las mismas, constatándose en los dos casos la predisposición de los responsables de estos recintos.



Las inscripciones para la primera edición del novedoso proyecto de la Fundación CD Tenerife avanzan a buen ritmo y pueden formalizarse cumplimentando el formulario disponible en la web clubdeportivoetenerife.es, además en el perfil de Twitter de la propia fundación y del club representativo. El plazo de recepción de solicitudes se mantiene abierto durante todo el mes de agosto.



Niños y niñas nacidos entre 2004 y 2015 podrán tomar parte en la primera edición de la actividad, que se desarrollará cada miércoles entre los meses de octubre a junio, y que, como peculiaridad, contará con grupos de trabajo adaptados a cada edad y nivel. Los grupos que no excederán de los once componentes para que la atención de los entrenadores sea la más adecuada.