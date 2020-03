Excesivo castigo para Las Palmas Atlético en Navalcarbón

Las Palmas Atlético no mereció tanto castigo este domingo en Navalcarbón (2-0), ante un Las Rozas que sacó el máximo partido a sus escasas ocasiones. Primero, en un inoportuno resbalón de Álvaro Portero y luego en un penalti tras unas manos en el área. El resultado vuelve a complicar la permanencia de los de Juan Manuel Rodríguez en la categoría.

Diego Martínez, en un saque de esquina, no encontró a Ismael por muy poco. Fue uno de los primeros avisos de la mañana de los amarillos, que salieron a presionar a los madrileños. Luego era Diego el que no llegaba a un pase de David. No obstante, significar que los locales optaban por las acciones a balón parado para llevar el cuero al área rival.

Con el paso de los minutos los anfitriones se fueron quitando de arriba el control del filial y se fueron situando mejor sobre la cancha. Las Rozas fue moviendo cada vez mejor la bola y ello obligó al cuadro amarillo a centrarse en las labores defensivas.

Las Palmas Atlético no encontraba el último pase para acabar de hacer daño, llevando la mayoría de sus ataques por la derecha.

Pero el choque dio un giro radical cuando Alberto pierde un balón en un resbalón y le deja el cuero franco a Álvaro, que aprovechaba para hacer el 1-0. Mala suerte, pura mala suerte.

Pau sirvió un balón al área al que Juan no llegó por poco, en otro acercamiento de Las Palmas Atlético. Los hombres de Juan Manuel Rodríguez intentaron cambiar la dinámica haciendo valer su rapidez en las acciones, pero el gol no llegaba.

Acabó la primera parte 1-0. No se podía decir que Las Palmas Atlético no tuviese las ideas claras, solo faltaba precisar. El filial necesitaba algo más y quizá por eso el técnico movió el banquillo en la pausa, entrando Manu Alemán y Juan Fernández.

Pau, en acción personal, dio el primer aviso de los visitantes en la reanudación. Los primeros minutos del segundo tiempo fueron frenéticos, sin casi centro del campo. Luego era Fortes el que lo intentaba con un tiro que no cogió mucha potencia. Era evidente que Las Palmas Atlético había adelantado líneas.

Antes del cuarto de hora, Álvaro puso el 2-0 al transformar un penalti por unas manos. Mazazo para los grancanarios. Y excesivo castigo para el filial. El resultado era un espejismo, pues este segundo tanto local llegó cuando mejora estaban los insulares.

Josemi evitaría el 3-0 en una contra del rival. Situación lógica, pues el partido se abrió y había espacios.

Fortes llegó con opciones de un centro al área, pero su servicio no encontraría rematador. Y es que los de Juan Manuel mantenían su apuesta ofensiva, con las líneas muy adelantadas, pero sin encontrar al último hombre. Por su parte, Las Rozas, con el marcador a su favor, optó por ‘nadar y guardar la ropa’.

Encomiable la labor de Las Palmas Atlético, pero sus intentonas se fueron diluyendo, quedando en acciones aisladas, sin continuidad en el juego. El gol no llegaba y eso desesperaba a los visitantes. Unir a esto las constantes pérdidas de tiempo de los locales, que fueron en aumento con el paso del tiempo.

2 LAS ROZAS CF Ismael, Nogueira, Molina (Juanma, 85’), Cruz, Samuel (Albur, 54’), Álvaro Portero, Juancho (David Barca, 78’), Cedenilla, Toño Calvo, Borja González y Gonzalo.

0 LAS PALMAS ATLÉTICO Domínguez, Jesús Fortes, Dani Martín, Josemi, Alberto Reina, Paulino, Juan, Ismael, Diego Martínez (Manu Alemán, 46’), Joel (Robert, 70’) y David (Juan Fernández, 46’).

ÁRBITRO Alberto Gómez, del comité Gallego. Amonestó por los locales a Borja y por los visitantes a Jesús Fortes, Ismael, Joel, Josemi y Robert.

GOLES 1-0: (26’) Álvaro Portero. 2-0: (56’) Álvaro Portero, de penalti.

INCIDENCIAS Estadio Municipal Navalcarbón.