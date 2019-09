Expulsan a Astou Ndour por rozarse con un árbitro en la WNBA

Sorprendente expulsión de Astou Ndour en un partido de la WNBA. La jugadora de los Chicago Sky se rozó durante un partido ante los Mystics Washington con el colegiado Kevin Fahy, que no dudo en sacar de la cancha a la jugadora española de origen senegalés.

Tras el encuentro, la propia Astou aprovechaba las redes sociales para mostrar su apoyo al colectivo arbitral, añadiendo a continuación “todavía no entiendo muy bien lo que ha sucedido hoy, no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión. Seguiré trabajando duro”.

Incluso horas más tarde, la pívot volvía a Twitter: “Capítulo cerrado. Gracias a todos y todas por el apoyo. La WNBA es una gran organización y estoy orgullosa de jugar en ella. Ahora a por lo más importante, que son los play-offs”.

Observadas las imágenes, parece evidente que el colegiado no ve a Astou y más bien choca con su brazo, pero resulta igualmente evidente que el árbitro no lo entiende así.

Juzguen ustedes mismos.

I have always shown great respect for the referees and my career supports me.I still don't understand very well what happened today and I don't agree, but I respect the decision.I will continue to work hard.Let’s go #Quickturn#Bigchallengecoming#Playoffstime#SkyTown@WNBA⁩ pic.twitter.com/2jWNlcCXYy