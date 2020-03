Fotis Katsikaris apela al equilibrio defensivo para doblegar al Valencia Basket

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, ha destacado que sus jugadores tendrán que "jugar muy físico y con mucho contacto" este domingo para tener opciones de ganar al Valencia Basket en la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto.



“Si no salimos fuertes y jugamos con cuerpo, además de controlar los rebotes y su transición, las posibilidades son mínimas”, ha augurado el técnico griego, quien ha considerado que el levantino es un equipo “con mucho talento y muy profundo”, que exigirá al 'Granca' equilibrio durante los cuarenta minutos.



A juicio de Katsikaris, “hay que jugar y defender con contacto, desde el salto inicial hasta el último segundo”, además de que los grancanarios no podrán permitirse que sus rivales “corran”, ya que “tienen la capacidad de hacerlo y anotar en contraataque”.



El Valencia “te puede castigar en cualquier error”, por lo que ha insistido en que las posibilidades de ganar pasan por “estar todos muy centrados” y en “dar toda la energía” durante el partido.



Asimismo, preguntado por el alero del conjunto valenciano Alberto Abalde, el entrenador ha reconocido que “le encanta” como jugador y lo ha calificado de “polivalente y trabajador”, además de que ha considerado que tiene una “buena mentalidad” y que dispone aún de margen de mejora dada su edad (24 años).



Fotis Katsikaris ha explicado que Ioannis Bourousis y Omar Cook se encuentran aún con molestias y aunque “seguro que no van a estar al cien por cien” el domingo, se ha mostrado optimista y espera que estos dos días les ayuden a recuperarse.



Olek Balcerowski también presenta molestias por una tendinitis en el tobillo y “si Omar no puede estar el domingo, estarán Oriol y Fabio”, ha dicho Katsikaris para añadir también que ante la ausencia de Ioannis y de Olek podría jugar Beqa de 5 en un momento dado.



En cuanto a la última jornada contra Morabanc Andorra, el preparador ha considerado que ha sido un partido en el que su equipo ha defendido y atacado “muy bien”, pero sobre todo ha tenido la “concentración” que se requería, por lo que “puede ser referencia para todos”.



Preguntado por los próximos partidos que disputará el ‘Granca’, el técnico heleno ha explicado que prefiere centrarse en el partido a partido y no pensar en los equipos a los que deberán enfrentarse, dado que el Herbalife tiene “un gran rival” este domingo.



“El nivel de exigencia que tenemos que tener cada día es máximo” y los partidos que aún hay por disputar “serán duros”, pero “será mejor si nos centramos en el partido que tenemos enfrente”, ha dicho.



El choque que enfrentará al Herbalife Gran Canaria y Valencia Basket, correspondiente a la jornada 23, se celebrará este domingo al mediodía en el Gran Canaria Arena.