La mesa redonda 'Fútbol en Femenino' concluye que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad

La Fundación Canaria CD Tenerife organizó en la tarde de este jueves la mesa redonda 'Fútbol en Femenino', acto que forma parte de la III Semana de la Mujer Blanquiazul. El Hotel Escuela de Santa Cruz acogió un foro de debate que concluyó con la idea de que aún queda camino por recorrer en material de igualdad en el mundo del deporte en general y en el del balompié en particular, sin dejar de reconocer que se ha avanzado bastante en los últimos tiempos.

Tomaron parte de la mesa Marta Huerta, árbitra categoría 'First'; Xisela Aranda, jugadora del CD Tenerife sénior femenino; Carmen Nieves Pérez, del Área de Fútbol Base del CD Tenerife; y María de Arroyo, jugadora del CD Tenerife EDI.

La misma resultó moderada por la periodista Beatriz Palmero, que fue formulando una serie de cuestiones a las invitadas. En el caso de Marta Huerta empezó explicando que “a nivel deportivo, espero que dentro de poco veamos más árbitras. En el arbitraje nos dan las mismas oportunidades que a los chicos y en mi caso siempre me he sentido una más, nunca me han cerrado puertas. Aunque sin dejar de reconocer que he tenido que dar más de sí para conseguir los ascensos. El avance que se está dando es el correcto, estamos en el camino, pero todavía queda mucho”.

“En el futuro, espero que tengamos los banquillos del fútbol femenino ‘completos’ de entrenadoras y que, incluso, podamos encontrar a alguna en el fútbol profesional masculino. Yo, dentro del comité de árbitros, me siento muy valorada, me dan las mismas oportunidades, me echan las mismas broncas, etc. En los partidos, a los chicos les trato de igual forma que a las mujeres. Las distinciones las hace la gente de fuera, para mí son todos iguales”, añadió la palentina.

Xisela Aranda ofreció la visión de una mujer enamorada del deporte: “De pequeña compaginaba raqueta y balón. El fútbol en aquel momento no tenía salida y me dediqué a la raqueta. La vida te da nuevas oportunidades y he tenido la suerte de vivir una nueva etapa con el CD Tenerife”.

“En el squash entrenaba con chicos cada día y hay que huir del victimismo. Tenemos que creernos que somos deportistas. Hay que entrenar y darlo todo. Siempre me he sentido muy valorada, pero tuve una anécdota de un compañero que decía que competía al 50% cuando se enfrentaba a mí. Al día siguiente me metí con él dentro de la pista y lo di todo”, dijo en otro momento de su intervención.

Por su parte, Carmen Nieves Pérez indicó que “he tenido la suerte de trabajar en este club, que me ha puesto todas las facilidades del mundo para realizar mi trabajo y alcanzar mis propósitos. Además, he podido conciliar la vida laboral con la familiar. Me siento afortunada de pertenecer a la entidad blanquiazul. En el área de fútbol base tenemos entrenadoras, readaptadoras, preparadoras físicas… el CD Tenerife está apostando por acabar con los estereotipos negativos. Debemos seguir dando pasos para normalizar el deporte femenino”.

Por último, la jugadora del EDI María de Arroyo señaló que “las personas con discapacidad queremos contar con las mismas posibilidades que los demás para jugar a fútbol, queremos igualdad. Estoy muy orgullosa de este club. La convivencia en el equipo EDI es maravillosa. A veces hay discrepancias entre los chicos y chicas del equipo, pero siempre tratamos de solucionarlas. Cuando me llamaron para jugar en el CD Tenerife no me lo creía y ahora me estoy esforzando mucho, encima tengo la oportunidad de entrenar y de viajar. Me gustaría que se apuntase más para por las chicas. De cara a cumplir mi objetivo de ser entrenadora, lo seguiré intentando, y quiero, poco a poco, incorporarme al mercado laboral”.

Entre los espectadores del foro significar la presencia del entrenador del primer equipo, Rubén Baraja, así como los jugadores Moore, Luis Milla y Javi Alonso, además de Pedro Rodríguez Zaragoza, el director general del CD Tenerife.