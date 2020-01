Garrido amenaza ahora con llevar a Concepción "al juzgado"

El empresario José Miguel Garrido, uno de los accionistas de referencia en el CD Tenerife, ha manifestado este miércoles en el espacio 'Radio Club Deportivo' de la SER que la junta de diciembre "fue un esperpento" y que no hubo "un solo reconocimiento de errores" por parte del actual consejo de administración.

Según ha avanzado en la entrevista "con total seguridad" propiciará la convocatoria de una nueva asamblea antes de que acabe la temporada y podría llevar a Concepción "al juzgado". "Nos planteamos la interposición de una demanda en las próximas semanas", subrayó.

"Estamos pensando muy seriamente, y ya trabajamos en ello, puesto que se hace caso omiso a nuestras preguntas y ruegos; y al descontento de tantos y tantos aficionados hartos de la situación actual. Vamos a entablar medidas legales que obliguen a este consejo, y si es necesario interponer una demanda por responsabilidad social y en defensa de los minoritarios, lo vamos a hacer en las próximas semanas", adujo Garrido.

Su discurso fue rotundo. "La junta fue esperpéntica y surrealista del todo. Estos señores viven en un mundo paralelo. No hubo un solo reconocimiento de errores, ya no digo pedir perdón... pero las equivocaciones están ahí y son gravísimas. No hubo un solo propósito de enmienda, ni explicaciones ni proyecto. Te ponen un vídeo y te sale un señor que intenta explicar que es más fácil acudir a una junta con 115 acciones que con 25. Fue el surrealismo absoluto: tomar por tontos a la gente", indicó.

Garrido aseveró que sigue vigente su oferta de "poner 400.000 euros para fichajes en esta ventana invernal". "Para este consejo, es como si no pasara nada. Es un: nosotros a lo nuestro, que lo hacemos todo de maravilla. Pues no, mire, nosotros tenemos una alta preocupación, como la puede tener la amplísima mayoría del tinerfeñismo. Un descenso ya sería catastrófico y esto no se arregla con ganar uno o dos partidos", reseñó.

También defendió a los aficionados que manifestaron su descontento con la no asistencia al partido con el Albacete; y reveló que ya han recibido una respuesta por escrito de Concepción. "En la que no dice nada; lo mismo que le dice al accionista Adrián Romero".

"La movilización está ya en marcha. Y no para aquí. La oficina de 'Tinerfeñistas' seguirá abierta para recabar acciones para la siguiente junta que haya, que con total seguridad será antes de junio", completó. También dijo que "si en tres meses conseguimos 1.000 apoyos, en la siguiente junta serán 2.000 y en la siguiente, 4.000. Lo primero que queremos es que haya elecciones. La ola por el cambio es imparable".