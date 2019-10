Garrido se compromete a no hacer negocio con sus acciones del CD Tenerife

El inversor José Miguel Garrido se comprometió este miércoles en el espacio 'Radio Club Deportivo' de la SER a que no venderá las acciones del CD Tenerife que compre "a nadie que no sea Corviniano Clavijo".

Garrido sale al paso de las acusaciones que le apuntan como especulador y se muestra convencido de que Clavijo será el sucesor en la presidencia de Miguel Concepción.

"El plan de Garrido es el plan de Clavijo. Vamos al unísono; es un amigo y lo conozco desde hace años. Nosotros conocemos muy bien el Tenerife, pero yo no tenía interés en comprarlo. El interés en implicarnos vino cuando nos explicó su proyecto. El plan pasa por adelantar las elecciones, presentarse y presentar sus ideas para que los accionistas le apoyen, si lo consideran solvente".

José Miguel Garrido: “La cantera necesita ser una obligación y así lo presentará en su proyecto Corviniano. Tenemos que darle la oportunidad a la gente joven de la Isla. Además, la gente se debe sentir identificada con la actuación de su club, cosa que ahora no pasa”. — Radio Club Tenerife (@radioclubSER) October 30, 2019

Garrido y Clavijo abrirán tres oficinas en la Isla para comprar acciones y recabar apoyos. "Todo se ha precipitado y ha ido más deprisa por el descontento creciente que existe en la masa accionarial del Tenerife, pero no aspiramos a controlar más del 12 o el 15% de las acciones", respondió.

El inversor se mostró partidario de que la estructura accionarial del club no cambie y haya un porcentaje amplio en manos de los aficionados. También anunció que suprimirán la medida por la cual los accionistas no pueden disponer de voz y voto si no alcanzan 115 acciones.

Si fuera por él, mantendría a Víctor Moreno, pero clarificó que no será él quien presida el Tenerife. Según dijo, Concepción "se está amurallando en el Heliodoro con el apoyo de tres accionistas". "En cuanto los 18.000 se movilicen, le pondrán en la calle", sentenció.