El Gran Canaria FS presentará un ERTE

El Gran Canaria Fútbol Sala, líder del grupo 6 de Segunda División B, se verá obligado a presentar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por la emergencia sanitaria motivada por el coronavirus (Covid-19), según ha confirmado el entrenador del equipo, Suso Méndez.



"Nos vemos obligados a tener que presentar en la Seguridad Social un paro momentáneo que afectará a los jugadores hasta que termine la situación actual, en la que no podemos desarrollar nuestra actividad", ha reconocido el técnico a los medios oficiales del club.



De esa manera, los jugadores del equipo amarillo podrán cobrar la prestación por desempleo, ya que en estos momentos el club no percibe ingresos de ningún tipo y, por consiguiente, no tiene medios para poder seguir abonando los salarios.



En estos momentos de crisis motivada por la pandemia del coronavirus, Méndez ha manifestado que cuidarse es "el primer objetivo", mientras dure el confinamiento en los domicilios por el estado de alarma decretado en España.



Responsabilidad y obediencia a los sanitarios, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son los consejos del experimentado técnico isleño para afrontar esta situación excepcional.



"En mi caso trato de llevarlo de la mejor manera posible, trabajando en casa e intentando cuidarme al máximo para no ser un problema para la sociedad", ha señalado el entrenador del equipo isleño.



A su juicio, en estos momentos la mejor manera de ayudar es "siendo responsables y solidarios con los demás, quedándonos en los domicilios y cumpliendo a rajatabla las recomendaciones del Ministerio de Sanidad".



Méndez asegura que para superar la cuarentena le ayuda publicar en su cuenta de Facebook fotos históricas de momentos inolvidables que ha vivido en el fútbol sala, "y disfrutar de alguna manera con los míos recordando esas vivencias".



Con respecto al futuro liguero en el grupo 6 de Segunda B, el entrenador del Gran Canaria admite que en el club isleño no han sido informados de las posibles alternativas "en el caso de no tener la opción de retomar la competición".