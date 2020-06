El Guaguas arma un ‘dream team’

El proyecto del Guaguas para la Superliga de voleibol 2020-2021 ha tomado otro impulso con el fichaje del internacional español Jorge Almansa, un receptor zurdo de 1,95 metros que, a sus 29 años, atesora experiencia y calidad técnica para las tareas de recepción y el ataque por las bandas.

Natural de Cartagena, Almansa es un jugador acostumbrado a los títulos nacionales, pues en sus vitrinas destacan tres cetros de Superliga, otros tantos de Copa del Rey y dos Supercopas, todos conseguidos con el Unicaja Almería, club al que defendió esta pasada temporada.

A nivel individual, Jorge Almansa fue elegido MVP de la Superliga 2019-2020, internacional en medio centenar de ocasiones y es uno de los escasos españoles que ha vivido una aventura en otra liga europea, en concreto con el Steaua Bucarest (Rumanía), con el que fue subcampeón "en año muy bueno".

"Estoy muy contento por este salto deportivo. Sin embargo, estaba muy bien en Almería, donde lo tenía prácticamente todo, vivo con mi pareja y acabo de ser padre, por lo que era un momento difícil para cambiar mi vida y normalidad por algo nuevo", ha dicho el murciano a la Agencia Efe.

Almansa ha añadido que también le "ilusionó mucho" la llamada de Juan Ruiz -presidente del Guaguas-, y del entrenador Sergio Camarero, que incidió en el proyecto

"La oferta es muy buena y me gusta el reto de un proyecto nuevo que intentará ganar los títulos que en su momento sumó el Guaguas Las Palmas y, al final, no llegué a renovar con Almería y por la ilusión y el mensaje que transmitió Juan Ruiz no dudé y firmé su propuesta", ha detallado.

El polivalente jugador ha añadido que para hacer un cambio tan importante en su carrera deportiva y tomar una decisión personal de ese calibre tenían que transmitirle "mucha ilusión" y que Juan Ruiz "lo consiguió".

"Sé lo que logró el Guaguas Las Palmas en los ochenta y noventa -12 títulos nacionales- e intentar repetirlo es uno de mis objetivos personales", ha comentado el murciano, quien espera estar "a la altura de lo que fue el club y, por qué no, intentarlo superar, pero sé que la meta es muy difícil.

Jorge Almansa se define con un jugador de "mucho carácter y calidad, duro, de gran envergadura y zurdo, algo que escasea en la competición; tengo más calidad que físico y buena recepción, en definitiva, versátil y bastante completo"

"En la recepción espero estar a la altura con Alejandro Fernández -tinerfeño con el que coincidió en el Almería y ahora en el Guaguas-, porque hacemos un buen tándem gracias a que hemos jugado muchos años juntos y con bastante éxitos", ha abundado.

Sobre su marcha del Almería ha dicho que, al final, el deporte es así y, si firmase por dos o tres años, no negociaría con nadie, pero si quedas libre al final de temporada, te hacen una propuesta y llegas a un acuerdo por ilusión y proyecto igual cambias".

Para el cartagenero, la Superliga volverá a tener como favoritos, además del Guaguas grancanario, al vigente campeón, Teruel, y al Almería, que "van a estar peleando por el título", como también lo hará el Soria, que "está formando un bloque muy bueno".

Tras el fichaje de Almansa, el entrenador grancanario Sergio Miguel Camarero ya dispone de un cuarto de la "plantilla deseada" al contratar al también internacional Alejandro Fernández y renovar al brasileño Moisés Cezar y al italiano Luca Biliato, quienes jugaron esta campaña en el Vecindario, club que cedió los derechos al Guaguas.