Haridian Rodríguez: "Trabajo fuerte para llegar al primer partido del curso"

La jugadora internacional del Rocasa Gran Canaria Haridian Rodríguez ha dicho que aún no se encuentra al cien por cien tras ser intervenida recientemente en una de sus rodillas, aunque sigue trabajando fuerte para llegar al primer partido de la temporada.

"Estoy muy contenta y, aunque todavía no estoy lógicamente a tope, sí me he podido incorporar al grupo con normalidad, bastante antes a los plazos inicialmente previstos gracias al gran trabajo de los médicos y de los fisioterapeutas que me tratan", ha señalado en declaraciones facilitadas por su entidad.

La experimentada pivote del conjunto que entrena Carlos Herrera está satisfecha al comprobar que el esfuerzo que está haciendo por volver a jugar está dando sus frutos.

"Intentaré llegar al primer partido oficial de la temporada -31 de agosto, Supercopa ante Bera Bera- e, incluso, creo que podré tener algunos minutos en los partidos de pretemporada porque estoy entrenando al mismo ritmo que mis compañeras y me siento bien física y mentalmente", ha indicado.

Haridian Rodríguez también se ha referido a la integración de las nuevas jugadoras del equipo en esta temporada.

"Poco a poco se van aclimatando. Llevamos casi dos semanas de trabajo y creo que la concentración en Lanzarote nos va a venir muy bien para profundizar en la convivencia. Se han acoplado al vestuario y al juego y, aunque es pronto todavía, se ve que van absorbiendo poco a poco nuestros sistemas de juego", ha manifestado.

Sobre los siete partidos amistosos que jugará su equipo en trece días, ha dicho que son necesarios para que todas las jugadoras se vayan acoplando.

"Necesitamos jugar muchos encuentros porque hemos sufrido muchos cambios en cuanto a la composición del equipo y nos interesa foguearnos con partidos para ir acoplándonos en el campo", ha reconocido.

Haridian también ha hablado del histórico debut de su conjunto en la presente temporada en la Liga de Campeones.

"Jugar la fase previa es ya un sueño cumplido para mí. Nos ha tocado un grupo que es asequible si estamos a nuestro nivel, si trabajamos duro y no nos relajamos porque, a priori, no es de los más difíciles. Clasificarnos para la fase de grupos de la Champions sería más historia para el club y toda la isla", ha concluido.