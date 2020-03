Héctor González: “Las citas nacionales e internacionales de atletismo dependerán de lo responsables y prudentes que seamos frente al coronavirus”

El estado de alarma por coronavirus ha puesto en cuarentena también al atletismo nacional y a sus deportistas. La situación de continuo cambio y de nuevas restricciones ha provocado la cancelación o aplazamiento de importantes citas dentro y fuera del país, así como el cierre de las pistas de entrenamiento. Todo esto afecta directamente a los atletas del Tenerife CajaCanarias.

"Este tema lo tomamos muy en serio en el club, pero sin ningún tipo de alarmismo", sentencia el presidente del equipo canario, Héctor González, que, además, recomienda a todos los componentes de la plantilla blanquiazul permanecer estos días en sus domicilios.

El equipo sigue al pie de la letra todas las recomendaciones de los entes federativos y de las autoridades sanitarias y gubernamentales desde el minuto cero, explica el representativo en la extensa nota remitida a los medios con declaraciones del máximo dirigente blanquiazul.

"Llegados al punto de la suspensión y aplazamiento de campeonatos, lo único que nos queda es resignarnos. Hay cosas que no están en nuestra mano solucionar y hay que adaptarse lo mejor posible a las circunstancias", apunta González.

Cancelación y aplazamiento de campeonatos.- Entre las medidas adoptadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), se ha suspendido el Campeonato de España Sub20. Una medida que rompe el calendario de invierno de algunos atletas del Tenerife CajaCanarias que habían conseguido la mínima nacional para formar parte de esta competición y que pretendían alcanzar buenos registros y refrendar el esfuerzo realizado en este inicio de temporada.

"Hay que tener en cuenta que esta es una categoría en la que los atletas realizan un doble esfuerzo: seguir los entrenamientos diarios y preparar la EBAU de verano. En nuestro caso, son cuatro estudiantes que invierten de dos a tres horas diarias en entrenar y que, además, consiguen excelentes resultados académicos. Para ellos es un palo no tener su campeonato, pero también es verdad que hay que sobreponerse y pensar que todo lo entrenado para este invierno será la base del verano, donde esperamos que puedan competir", señala el presidente del club.

Otra de las medidas tomadas por la RFEA es el aplazamiento del Campeonato Sub16 que, en principio, no cuenta con fecha ni lugar confirmado.

"La cancelación del Campeonato Nacional Sub20 se debe a las pautas marcadas por el Campeonato del Mundo de esta categoría en Nairobi, que ya tiene fecha y que parece inamovible. Diferente es el caso de los Sub16, que no tienen competición internacional y esto permite una mayor flexibilidad con las fechas", explica Héctor González.

Consecuencias económicas para el club.- El estado de alarma y el parón nacional por el coronavirus también podrían afectar a la economía del Tenerife CajaCanarias. Así lo afirma el presidente del club canario: "Hemos intentado mitigar las pérdidas que ocasionará esta situación, pero en algunos casos no podremos recuperar lo invertido en billetes y estancias". Por este motivo, pide comprensión a algunos de sus patrocinadores.

"Esperamos que al menos desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife se tenga en consideración esta suspensión y se permita solicitar la correspondiente subvención al desplazamiento y estancia de este campeonato, como si se hubiese realizado. De lo contrario, tendremos que asumir unas significativas pérdidas", agrega con preocupación.

Una gran incógnita en el futuro: LaLiga de clubes.- Una de las citas más relevantes y esperadas por los blanquiazules es LaLiga de clubes. El equipo masculino pretende afianzar su posición en la División de Honor, mientras que la escuadra femenina busca el ascenso a la máxima categoría, tras bajar el año pasado y por tan solo dos puntos a la Primera División.

"Nuestra gran incógnita es saber si finalmente LaLiga se disputará en las fechas establecidas o si se aplazará", comparte González. "El resto de citas nacionales e internacionales de este verano dependerán de lo prudentes y responsables que seamos todos durante estos días de cuarentena. Desde que se pueda, trabajaremos duro para poder adaptarnos al nuevo calendario, porque, de momento, solo podemos ir día a día viendo como se suceden los acontecimientos y respetando las directrices que se nos marquen”.

Recomendaciones para los atletas blanquiazules.- El presidente del Tenerife CajaCanarias, Héctor González, insta a los atletas blanquiazules a hacer caso omiso a las recomendaciones presentadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales. "Debemos ser cívicos y responsables. Asimismo, recomiendo que de forma individual y en sus hogares, cada uno intente mantenerse activo durante el tiempo que dure el confinamiento. En cuanto pase esta situación, redoblaremos esfuerzos en la medida de nuestras posibilidades para llegar en las mejores condiciones a todos aquellos compromisos deportivos que se nos planteen en el periodo estival".

"Nuestra intención debe ser siempre colaborar en la no propagación del virus, en no colapsar los servicios sanitarios, no difundir bulos ni crear alarmas sociales y esperar que todo esto pase lo antes posible y con las menores consecuencias para la población", concluye.