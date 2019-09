El Heliodoro mide la ilusión del CD Tenerife ante el mermado Fuenlabrada

El Heliodoro Rodríguez López acogerá este domingo el encuentro entre el CD Tenerife, que llega con la ilusión por las nubes después de haber sumado cuatro puntos en los dos partidos consecutivos que ha disputado a domicilio, y el CF Fuenlabrada, que llega a la cita después de una semana en la que un brote de gastroenteritis en el vestuario ha marcado la planificación de Baldomero Hermoso.



Los canarios afrontan el choque tras el doble compromiso en territorio peninsular en el que rompieron con la mala dinámica como visitantes que les había arrastrado desde la temporada pasada, con una victoria en Albacete (0-4) y un empate en Elche (1-1).



El equipo de Aritz López Garai solamente ha tenido un entrenamiento para preparar el partido de mañana, después del partido del jueves en el Martínez Valero, y se esperan cambios en el conjunto blanquiazul para que entren futbolistas más frescos en el once inicial.



La única baja en el equipo chicharrero es la de Samuel Shashoua, quien todavía no ha debutado por sus problemas lumbares.



Será para el conjunto chicharrero el comienzo de un periodo clave para afianzarse en la zona alta de la clasificación, puesto que tres de sus próximos cuatro partidos se disputarán en el Heliodoro Rodríguez López.



Por el momento, el conjunto blanquiazul solamente ha disputado dos partidos en su estadio, que saldó con una victoria ante el CD Numancia (3-2) y un empate en el derbi canario ante la UD Las Palmas (0-0).



Se prevé la vuelta al once inicial del madrileño Aitor Sanz, quien tras descansar en Elche volverá a acompañar en la medular a Luis Milla, mientras que Alberto Jiménez podría regresar al centro de la defensa o, incluso, tener descanso después de los últimos compromisos.



El Fuenlabrada visita el recinto capitalino como colofón a una semana complicada, ya que a su primera derrota en la categoría de plata del fútbol español ante el Lugo le siguió el aplazamiento de su choque entre semana contra el Zaragoza.



El motivo para esta decisión fue una gastroenteritis aguda que afectó a gran parte de la plantilla y del cuerpo técnico, lo que significa que los madrileños no han podido preparar ante el duelo en tierras canarias de la manera en la que hubieran deseado.



Pese a que en la rueda de prensa previa su técnico Mere Hermoso indicó que la mayoría de sus jugadores han superado ya el problema, no es menos cierto que reconoció que se han visto obligado a alterar un poco su dinámica de trabajo.



Pese a ello confía en el carácter de los suyos para lograr tres puntos que les permitirían seguir en la parte alta de la clasificación, donde se instalaron desde el arranque de la campaña al sumar tres victorias y un empate en las cuatro jornadas iniciales.



En cuanto a las bajas, y siempre a la espera de la evolución de los 'tocados' por el virus, no estarán con seguridad por problemas físicos de otra índole los delanteros Héctor Hernández y Oriol Riera así como Alberto Fernández.



- Alineaciones probables:



CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Álex Muñoz, Isma López; Aitor Sanz, Luis Milla; Malbasic, Borja Lasso, Álex Bermejo; Ramón Miérez.



CF Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas, José León, Juanma, Glauder; Cristóbal, Álex Vallejo; Hugo Fraile, José Fran, Randy; Jeisson.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 19.00 hora insular canaria (20.00 hora CET).