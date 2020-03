El Herbalife Gran Canaria mide sus opciones de 'play-off' frente al Valencia Basket

El Herbalife Gran Canaria recibe este domingo, a las 12:00 -hora insular- al poderoso Valencia Basket, equipo de Euroliga con el que compite directamente por una de las plazas de play-off de la Liga Endesa.



De hecho, el conjunto taronja ocupa este año la plaza que el Herbalife disfrutó el pasado año en la máxima competición continental, si bien la profundidad de armario del equipo levantino contrasta con la plaga de lesiones y los problemas físicos de varias de las piezas importantes del entramado amarillo.



De hecho, el técnico de la escuadra isleña, Fotis Katsikaris, afronta el choque con las dudas de su director de orquesta, Omar Cook, y de su pívot heleno, Ioannis Bourousis, ambos con molestias. En paralelo, el polaco Olek Balcerowski, sufre tendinitis en el tobillo, después de jugar con el filial en la última jornada de la LEB Plata.



En cualquier caso, el entrenador griego del Herbalife confía en mantener el nivel de concentración mostrada por su plantilla en el triunfo cosechado la semana pasada en Andorra ante el Morabanc (60-70), resultado que le mantiene vivo de cara a alcanzar billete para segunda fase de la competición doméstica.



No obstante, insistió en el “juego físico y de “mucho contacto” para poder albergar opciones de triunfo frente al equipo valenciano: “Si no salimos fuertes y jugamos con cuerpo, además de controlar los rebotes y su transición, las posibilidades son mínimas”, aseveró.



Los antecedentes históricos sonríen al conjunto ahora dirigido por Jaume Ponsarnau, ya que en la isla se han impuesto en 16 de los 28 encuentros disputados en ACB. Sin embargo, en la primera vuelta sorprendió el Gran Canaria imponiéndose por un ajustado 86-88 tras una agónica prórroga y una espectacular actuación de propio Cook (34 de valoración).



Incluso en la primera vuelta, el Herbalife sorprendió a su rival con una actuación redonda de Paulí (21 puntos) y un contundente 111-92 en el electrónico. Y, para más inri, el Valencia no gana en la isla desde octubre de 2016.



Asimismo, el choque servirá de reencuentro para John Shurna (campaña 2015-16) y Omar Cook (2010-11) ante un rival cuyos colores llegaron a defender temporadas atrás.



Con estos parámetros, el duelo entre grancanarios y levantinos se llevará a cabo el domingo bajo la dirección arbitral de los colegiados Carlos Cortés Rey, Jordi Aliaga Solé y Raúl Zamorano Sánchez.