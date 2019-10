El IBSA CV CCO 7 Palmas se estrena en la Liga Iberdrola

El IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria no falló a su cita con la victoria. La escuadra dirigida por Pedro Lanero estrenó su casillero de triunfos, tras imponer su ley en el Pabellón Luis Buñuel (0-3). Todo ello después de desplegar un juego de altura, donde Saray Manzano (20 tantos) fue la jugadora más destacada sobre la cancha.



El encuentro comenzó con las insulares arrollando a sus rivales. Desde el pitido inicial, las visitantes mostraron una superioridad aplastante en el juego. Tanto en la parcela defensiva, como en la ofensiva, las amarillas fueron imponiendo su ley. Esto les sirvió para tomar ventaja y adjudicarse el primer juego por la vía rápida (14-25).



Ya en la segunda manga, el Feel Volley Alcobendas dio un paso adelante. Espoleadas por el acierto anotador de Lindsay Malloy (13 tantos anotados y máxima realizadora local) pusieron contra las cuerdas a la entidad grancanaria. Sin embargo, éstas supieron aguantar con vida en los momentos críticos del juego y, en los decisivos, la fortuna les sonrió y pudieron aumentar la renta en el electrónico (23-25).



Acusaron en exceso este duro golpe las locales. Las del Luis Buñuel se vinieron abajo al ver que su esfuerzo no había servido para igualar el marcador. Ya con la presión de tener que vencer la tercera manga par no irse de vacío, no pudieron frenar a las inspiradas jugadoras del IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria (18-25)..

Carine Gadelha, con 12 tantos, ayudó a Saray Manzano a cerrar el primer triunfo de la temporada para las suyas; el primero también lejos de Gran Canaria.

Por su parte, el Sanaya Libby’s La Lagunaha iniciado con sonrisa un nuevo curso en la máxima categoría y ya suma su segundo triunfo consecutivo, después de vencer en la tarde de este sábado a Madrid Chamberí por 3-0 en el Pablos Abril de Taco. Inmejorable debut liguero en casa de las blanquiazules, quienes con garra y determinación lograron cerrar el choque por la vía rápida y regalarle la primera alegría a su afición.

En el tramo inicial del encuentro, pese a que el conjunto tinerfeño salió a la pista de Taco con las ideas muy claras, rápidamente se topó con un concentrado equipo visitante que supo ir de menos a más (9-8). La eficacia de María Schlegel en el ataque fue pieza clave para que el Sanaya Libby´s cogiera impulso en el marcador (16-12), y a través de la brillante defensa de Nira Pérez, frenara las intenciones de un incansable rival. Las leonas lograron el primer set a su favor por 25-23.

Lejos de amilanarse, en el siguiente periodo el Madrid Chamberí volvió a reorganizar su juego con Paula Carpintero a la cabeza para poner entre las cuerdas al conjunto de Flavia Dias (9-9). Una resolutiva Patricia Suárez, unida a la determinación de Vicky Savard, permitió al Sanaya Libby´s La Laguna salir airoso de la situación y pisar con fuerza el acelerador para mostrar su mejor versión (19-13). Demostrando su fondo de armario, el equipo de Taco pudo cerrar cómodamente el parcial por 25-16.

El conjunto madrileño no tendría ninguna intención de rendirse e intentaría por todos los medios forzar el cuarto set (3-6), obligando así a Flavia Dias a solicitar tiempo muerto en busca de la reacción de sus pupilas. El efecto fue el deseado y las blanquiazules lograron imponer su juego y darle la vuelta al electrónico (15-11). Las aportaciones de Janine Sandell y Elena Santana, unido al eficaz trabajo colectivo, ofreció un final feliz al Sanaya Libby´s La Laguna ante el Madrid Chamberí (25-18).