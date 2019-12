El IBSA CV CCO 7 Palmas gana y se coloca en puestos de clasificación para la Copa SM La Reina 2020

Partido dominado por la actuación en ataque del IBSA CV CCO 7 Palmas, quien dominó el juego de forma cómoda durante los dos primeros sets. El OSACC Haro Rioja Voley no estuvo acertado en el saque y defensa, encontrándose con una Saray Manzano eficaz en el remate.



El comienzo del primer set estuvo protagonizado por las locales, que llegaron a sacar una ventaja inicial de cuatro puntos gracias a su efectividad en el ataque y la defensa, sobre todo en la red. Las de Alberto Avellaneda no bajaron los brazos y se acercaron al marcador rival gracias a una serie de remates efectivos. Sin embargo, los errores ofensivos y en saque posteriores del Haro Rioja hicieron que se alejasen más del IBSA 7 Palmas.



Por su parte, las grancanarias, amparadas por Saray Manzano, escalaron el resultado y lograron marcar distancia con sus contricantes. Los últimos compases del primer set estuvieron marcados por la seguridad y acierto en el servicio de la local Javiera Plasencia, que complicó el montaje de juego de las riojanas, y el acierto en recepción de las pupilas de Pedro Lanero (25-19).



En el segundo set, ambos conjuntos demostraron efectividad ofensiva, pero las locales siempre fueron por delante en el marcador. Pasado el parcial 10-6 del set, el encuentro adquirió la misma tónica del primero, y las de Avellaneda comenzaron a fallar en los remates, situación que las grancanarias aprovecharon para sumar puntos y reforzar su defensa para hacerse con el segundo set (25-18).



El tercer y último tiempo comenzó con la máxma igualdad en el marcador. Las locales querían sentenciar el encuentro y acercarse a la plaza copera, mientras que las visitantes buscaban una tregua y la opción de mantener vivas sus posibilidades.



El nerviosismo hizo mella en ambos conjuntos, que intercalaron errores en el servicio. Sin embargo, el IBSA 7 Palmas supo salir adelante y se recuperó a base de aciertos en ataque por parte de Folgueira y De Souza, que les llevó a marcar una diferencia segura que perduró hasta los últimos compases del partido.



El punto de inflexión para las de Pedro Lanero se dio en el parcial 22-15, que desencadenó hasta cinco errores de las locales, tanto en ataque como en saque, y dio esperanzas al conjunto riojano para forzar el siguiente set. A pesar de los fallos amarillos, las riojanas no supieron aprovechar la debilidad de las grancanarias y no estuvieron acertadas en el servicio, dando el punto y set de partido al IBSA 7 Palmas (25-20).

IBSA CV CCO 7 PALMAS 3

OSACC HARO RIOJA VOLEY 0

IBSA CV CCO 7 PALMAS: Jovana Gocic, Raquel Brun, Saray Manzano, Carine Gadhela, Sara Folgueira, Lydia Alonso – equipo inicial – Claudia Hernández (líbero), Lucrecia Castellano, Jacqueline Rodrígues, Javiera Plasencia, Tara Daerden, Omaira Perdomo, Erika Mercado, Claudia Martín.



OSACC HARO RIOJA VOLEY: Paola Martínez, Amelia Portero, Marta Santos, Alicia De Blas, Sofía Bulgarella, Tatiana Vera - equipo inicial – Clara Barceló (líbero), Aida Etxebarría, Laura Soares, Ane Cengotitabengoa, Carmen Saa Díaz.



ÁRBITROS: Enrique Romero Martínez y María Gloria Souto Jiménez.



PARCIALES: 25- 19 (24'), 25-18 (23') y 25-20 (23').



INCIDENCIAS: Centro Insular de Deportes. Presenciaron el encuentro unos 100 espectadores.