El Iberostar Tenerife se estrena en la fase final

A la cuarta llegó la vencida y el Iberostar Tenerife estrenó su casillero de victorias en esta fase final de la Liga Endesa. El cuadro de Txus Vidorreta deja sin opciones, en un ajustado final, al Joventut de Badalona al doblegarlo con una destacada actuación del danés Iffe Lundberg (82-80).

Sin Marcelinho Huertas ni Gio Shermadini, que Txus Vidorreta decidió no incluir en el grupo de doce jugadores al estar algo lesionados, el conjunto tinerfeño pudo por fin celebrar su primera victoria tras cuatro jornadas disputadas. Un triunfo que no le sirve para nada al estar ya fuera de esas dos primeras plazas, pero que les da esa inyección anímica después de tres duras derrotas, sobre todo, la última frente al Bilbao Basket.



El partido comenzó con dominio tinerfeño que supo aprovechar las facilidades dadas por un Joventut sin intensidad y que no logró tener durante el primer cuarto, pese a los intentos de Carles Durán por darle un giro al partido. Lo cierto es que pese a la necesidad de los catalanes, enfrente había un adversario que jugaba sin presión y sacando provecho de todo.



El primer cuarto concluyó con un 18-12 y el inicio del segundo mantuvo el Iberostar su dominio, hasta que el equipo catalán cambió de actitud y empezó a dominar el rebote y realizar ataques más verticales en busca de la canasta ante las dudas defensivas locales. Y es que de ese 21-12 que reflejaba el marcador en el minuto 11 de partido, se pasó a un 25-25 en el minuto 17.



El Joventut había entrado de lleno en el partido y aunque sus hombres importantes no habían aparecido del todo, ya tenían el control del juego y superaron los diferentes cambios de defensa de los tinerfeños. Al descanso, la ventaja era para los catalanes (29-35) pero aún mucho que decidir porque a ninguno de los dos equipos se les veía actitud para romper el choque.

🔥 @IffeLundberg brilló con luz propia en el triunfo de Iberostar @CB1939Canarias...

¡Revive su actuación!



2️⃣0⃣ puntos

2️⃣2⃣ valoración

📲 Jugador del Partido en la app oficial de la acb#LigaEndesapic.twitter.com/9IRwIs3p5s — Liga Endesa (@ACBCOM) June 23, 2020



Después llegó un gran tercer cuarto del Iberostar Tenerife que empezó a anotar desde fuera. Primero fue Zeisloft y luego Lundberg y del 29-37 se pasó al 39-39. Fue el momento especial de López Arostegui que se echó el equipo a sus espaldas y con un excelente trabajo defensivo al que se le unió el ofensivo, llevó a su equipo a controlar momentáneamente el juego.



Pero de nuevo los hombres de Txus Vidorreta no estaban dispuestos a renunciar a nada. Fueron mejorando en defensa y ya no perdían tantos rebotes. Un parcial de 9-2 los volvió a meter en el partido (51-50) y mantenerse cinco arriba al término del tercer cuarto.



En los últimos diez minutos, los canaristas lograron controlar la pelea y aunque los badaloneses se acercaron en varias ocasiones con acciones de Omic, Dimitrijevic y Stevic, el Iberostar Tenerife también estuvo acertado. El partido terminó con un festival de técnicas y tiros libres en contra del equipo catalán, que luchó hasta el final pero se quedó sin su sueño de clasificarse para semifinales.



IBEROSTAR TENERIFE 82 (18+11+26+27): López (2), Zeisloft (15), Konate (2), Gielo (7), Bogris (10) -inicial-, Lundberg (20), Radoncic (2), Salin (-), Guerra (9), Suárez (-), Díez (15).



JOVENTUT 80 (12+23+15+30): Dimitrijevic (16), López Arostegui (14), Ventura (4), Morgan (8), Omic (4) -inicial-, Zagar (2), Busquets (-), Parra (-), Prepelic (18), Kanter (5), Stevic (9).



ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Serrano y Joaquín García González.Señalaron técnica a Prepelic (min.39), López Arostegui (min.40) y Dimitrijevic (min.40). Eliminaron por faltas a Dimitrijevic.



INCIDENCIAS: Tercer partido de la cuarta jornada de la fase final de la Liga ACB, disputado a puerta cerrrada en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia.