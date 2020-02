El Iberostar Tenerife da la cara frente al Barca Basket

El Iberostar Tenerife realizó un meritorio partido en la visita del Barca Basket al Pabellón Santiago Martín. El conjunto de Txus Vidorreta llegó a ir perdiendo por quince puntos en el arranque del tercer cuarto, pero se repuso para plantar cara al nuevo líder en solitario de la Liga ACB, que se terminó apuntando en el encuentro en un ajustado final (83-87).

El equipo tinerfeño demostró que puede competir contra cualquier rival de la Liga ACB. El Barça llegaba a la Isla con la obligación de ganar y así, sabiendo que el Real Madrid había perdido por la mañana (83-86), podía alcanzar el liderato.



Pero lo cierto es que el equipo de Svetislav Pesic lo pasó mal y aunque llegó a ir ganando de hasta 15 puntos (42-57), no logró frenar ese ímpetu y buen trabajo coral de un conjunto lagunero que, aunque pasó por momentos malos en el juego, nunca arrojó la toalla y un ejemplo de ello fue ese parcial posterior de 14-0 para poner el electrónico en 56-57.



Pero pese a todo, el equipo insular se fue con la cabeza bien alta y con grandes expectativas ante lo que se le viene encima con la Copa Intercontinental FIBA, el próximo fin de semana, y la Copa del Rey de Málaga dentro de quince días.



El Barça empezó jugando para el interior sobre Nikola Mirotic y Davis, mientras que el Iberostar Tenerife lo intentaba con el juego exterior. Los dos acertaron en sus planteamientos iniciales y el marcador se mantuvo igualado hasta el minuto 8 cuando el equipo de Pesic se puso seis arriba (14-20) y llegar al final del primer cuarto con un 20-23.



Fue en el segundo cuarto cuando el Barça supo jugar con mayor intensidad y fortaleza bajo canasta y, además, se aprovechó de la debilidad defensiva local. Poco a poco las diferencias se fueron haciendo mayores hasta llegar a los 10 puntos antes de alcanzar el descanso. Los pequeños errores en el cuadro insular fueron castigados por un Barça que quería tomar las riendas ya del choque.



Hanga empezó a entonarse en los lanzamientos de fuera y Mirotic haciendo daño dentro. 42-57 a los tres minutos del tercer cuarto y parecía que ya el equipo catalán había tomado la directa hacia el triunfo. Pero no fue así porque el tinerfeño aun no había dicho la última palabra.



Dos acciones importantes de Salin y Konate fueron determinantes para que el Iberostar Tenerife se metiera de nuevo en el partido. 52-57 y con la ayuda del público el equipo de Txus Vidorreta estaba de nuevo dentro del juego. Ese parcial de 10-0 se amplió hasta los 14-0 y un 56-57 a falta de dos minutos para concluir el tercer cuarto.



En el último cuarto el cuadro local salió a por todas con un Salin que fue una auténtica pesadilla para la defensa visitante. El escolta, con cinco puntos consecutivos, puso el 63-66 y Aaron White el 65-66.



Siete minutos aún por jugarse y el Barcelona sacó a toda su artillería comandada por un Mirotic letal, ayudado por un Abrines también acertado. Las diferencias en los últimos instantes eran mínimas y White, con 83-83 tuvo en sus manos poner ventaja a favor de su equipo, pero falló. No lo hizo Tomic (83-85 y si falló también Salin a falta de cinco segundos para concluir el choque y la victoria, por tanto, fue para el Barcelona.



83 IBEROSTAR TENERIFE (20+20+18+25): Huertas (9), Salin (24), Díez (-), White (6), Bogris (4) –inicial-, Shermadini (20), López (5), Lundberg (3), Konate (6), Yusta (6), Guerra (-) y Gielo (-) .



87 BARCELONA BASKET (23+27+14+23): Delaney (6), Kuric (4), Claver (7), Mirotic (18), Davis (14) –inicial-, Hanga (6), Heurtel (4), Oriola (3), Abrines (16) y Tomic (9),



ÁRBITROS: García González, Sánchez Sixto y Rial. Eliminaron por faltas a Shermadini (min.40).



INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.100 espectadores, según datos facilitados por el club. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Kobe Bryant.