El Iberostar Tenerife, ante un reto de máxima exigencia en Burgos

El Iberostar Tenerife visita este sábado el Coliseum de Burgos para medirse al San Pablo en un desafío de máxima exigencia (17:00 hora insular), no en vano aguarda a los aurinegros una cancha con más de 9.000 fieles arropando a los suyos y un rival, el de Joan Peñarroya, con calidad suficiente para liársela a cualquiera.



Los insulares no podrán contar con Álex Suárez, por el reciente fallecimiento de su padre (este domingo regresa a Tenerife para incorporarse a la dinámica del grupo desde principios de semana) y tienen entre algodones a Sasu Salin, a raíz del golpe sufrido el miércoles en Gaziantep.



Por su parte, los anfitriones tienen ahora mismo en la lista de bajas a Tokoto y cuentan de plazo para ajustar cupos hasta las 13:00 hora insular del mismo sábado si lo consideran oportuno.



Ambos equipos afrontan el reto poco después de sendos triunfos de mérito en la Liga Campeones Fiba, el conjunto insular tras ganar con autoridad en Turquía (65-88); y los burgaleses, después de deshacerse también con contundencia del poderoso AEK de Atenas (93-76).



No será nada fácil para los de Txus Vidorreta imponer sus señas de identidad ante un San Pablo con jugadores determinantes en todas las posiciones y con un perímetro letal.



Con cuatro jugadores (Bassas, Fitipaldo, McFadden y Benite) por encima del 40% de acierto en triples, los de Peñarroya van también con todo al rebote ofensivo (son los terceros de la ACB en esta faceta) y encarnan un adversario díficil de contrarrestar.



De hecho, ya costó un mundo ganarles en la Isla (85-82). Impedir que su tándem de bases imponga su ritmo, amarrar bien la clase de Earl Clark y estar a la altura física de su completo juego interior, serán algunas de las claves; amén de imponer un buen trabajo defensivo y atacar con cabeza, siempre desde la fortaleza del colectivo.