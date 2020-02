El Iberostar Tenerife se planta en la final de la Intercontinental Cup

El Iberostar Tenerife estará presente en la gran final de la Intercontinental Cup. El conjunto de Txus Vidorreta se planta en la gran final al doblegar al Rio Grande Valley Vipers (110-89). En un encuentro nivelado, un gran último cuarto de los aurinegros les da el pase para la ronda decisiva frente al Virtus Bolonia.

Santi Yusta, con 16 puntos anotados en el último cuarto, resultó determinante en un equipo aurinegro al que le costó anotar y que no supo cómo frenar el acierto anotador del rival.



Lo importante es que en los últimos diez minutos, el plantel de Txus Vidorreta no se descompuso y logró llevarse una victoria que lo lleva a la final de esta Copa Intercontinental FIBA, que se disputará el domingo, a partir de las 19:00 horas, contra la Virtus de Bolonia.



Sorprendió el Río Grande Valle Vipers. El equipo americano saltó a la cancha ofreciendo un juego muy vistoso y efectivo. Ataques muy verticales y acertados en los lanzamientos, bajo la dirección de un buen Isaiah Taylor.



El 12-20 que reflejó el marcador a los 7 minutos de partidos encendió las alarmas en el equipo insular. Tuvo que realizar un importante ajuste defensivo y, tras un parcial de 9-2, igualar el partido (21-22).



En el segundo cuarto no hubo novedades y el Río Grande, ganador de la Liga de desarrollo de la NBA G-League, siguió marcado el tempo del partido, aprovechando la velocidad de todos sus hombres y los errores de los jugadores locales.



Tras el descanso el Iberostar mejoró su trabajo defensivo. Alternó la defensa individual con la zonal en busca de que el Río Grande no penetrara como lo estaba haciendo. Tomó una pequeña ventaja antes de concluir ese tercer cuarto (68-62), pero no era suficiente ante un rival que había demostrado durante 30 minutos su capacidad para jugar con presión.



Fue en los últimos diez minutos cuando el Iberostar estuvo bien. Fran Guerra, que no había tenido buenos minutos, si estuvo a la altura del partido, pero fue Santi Yusta quien logró liderar el juego de su equipo, tanto a través de sus lanzamientos como en las penetraciones a canasta.



Al final, triunfo del Iberostar Tenerife en un choque muy complicado, ante un rival que sorprendió por su calidad y gran juego, tanto en defensa como en ataque.



Ficha técnica:



110 IBEROSTAR TENERIFE (26+25+19+40): Huertas (7), Salin (6), Konate (2), White (11), Shermadini (15) –inicial-, López (-), Guerra (13), Cabrera (5), Lundberg (18), Gielo (2) y Yusta (31).



89 RÍO GRANDE VALLE VIPERS: (24+24+20+21).Taylor (13), Roch Jr (13), Occeus (5), Sampson (12), Martin (13) –inicial-, Thornwell (8), Brown (15), Boykins (3) y Maker (7).



ÁRBITROS: Gisic (SRB), Bermúdez (MEX) y Poursanidis (GRE). Señalaron técnica a Shermadini (min.24), al delegado del Iberostar Tenerife, Dani Macía (min.26) y al jugador del Ríos Grande Thornwell (min.36).



INCIDENCIAS: Segunda semifinal de la Copa Intercontinental, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unas dos mil quinientas personas. En el palco, entre otros, el presidente de la FIBA, Horacio Moratore. EFE