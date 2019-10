El Iberostar Tenerife busca su primer triunfo en el Santiago Martín

RETAbet Bilbao Basket y Real Madrid han sido los dos únicos equipos que hasta el momento han pasado por el Santiago Martín, y ambos se han llevado los dos puntos, por lo que este sábado el Iberostar Tenerife se las verá contra el Monbus Obradoiro donde los de Txus Vidorreta esperan conseguir ese primer triunfo como local tan importante como necesario para intentar alcanzar los objetivos que se han marcado.



El técnico del equipo tinerfeño tendrá a todo su equipo listo, Singler y Álex López llevan dos semanas entrenando bien y ahora se espera que los tiradores encuentren fácil canasta para que empiece a caminar esa maquinaria que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos meses.



Solo falta, respecto a anteriores partidos, que Iffe Lundberg tenga ese acierto exterior y que sea el complemento perfecto para Sasu Salín, ahora mismo la referencia ofensiva del equipo aurinegro.



Con Marcelinho Huertas y Gio Shermadini rindiendo a un buen nivel, al menos en estas primeras jornadas de Liga, falta que la defensa tenga mayor intensidad y durante más minutos y que haya un mayor acierto en el tiro exterior.



Si todo va bien, este Iberostar Tenerife no debe tener problemas para sacar el encuentro adelante, más aún cuando son conscientes de que, al menos, han perdido un encuentro inesperado –ante el Bilbao- y que ya en casa no se puede ceder más y más aún ante adversarios de su misma liga.



La victoria ya no pasa solamente por mantener una buena concentración, que si es importante, sino que hace falta que estén engranados todos en el juego, tanto atrás, con sus segundas ayudas y mantener el control del rebote, como en ataque, donde se necesita acierto.



El choque se jugará en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a partir de las 19:30 horas canaria.