El Iberostar Tenerife se lleva Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training

El Iberostar Tenerife debuto esta pretemporada en la Isla con un cómodo triunfo sobre el Montakit Funlabrada (103-75), en un duelo que tuvo en el tercer cuarto el punto de inflexión entre las dos formaciones y al escolta Sasu Salin como jugador protagonista al anotar 14 puntos en esta fase del choque.



Vidorreta no pudo contar para este encuentro con Pablo Aguilar, ni con Álex López ni con Kyle Singler, mientras que Tomás Bella no jugó en el grupo de Jota Cuspinera.



La primera parte fue muy igualada y en la que el equipo de Txus Vidorreta anotaba con mayor facilidad desde dentro de la zona, mientras que el Montakit Fuenlabrada aprovechaba la velocidad de sus hombres para no alejarse en el marcador.



Shermadini y Dani Diez destacaban por el conjunto insular, mientras que Francis Alonso y Gillet eran los más destacados en un cuadro madrileño que logró llegar al primer parón con un marcador de 22-21.



Muy similar fue el segundo cuarto con dos equipos que intentaban explotar sus cualidades ante su rival, pero ninguno lograba controlar el partido.



El Iberostar Tenerife dejó claro, en esta fase del choque, que dispone de jugadores de mucha calidad, saben salir con grandes individualidades de los problemas que les pueda poner el rival, pero le falta, como es normal ahora, esa conjunción entre todos, que sobre todo se dejó notar en el juego de ataque.



Pese a todo, los tinerfeños lograron irse al descanso con siete puntos arriba (45-38) y veinte minutos por delante por jugarse.



El tercer cuarto resultó clave y el finlandés Sasu Salin como gran protagonista. Antes de iniciarse el tercer cuarto llevaba anotado dos puntos y terminó el cuarto con 16. Fueron ocho minutos del escolta que no pudo parar nadie, anotando cuatro triples casi consecutivos para llevar a controlar el partido. Parcial de 16-0 para los de Vidorreta (63-42) que se amplió hasta el 73-46, máxima ventaja de los tinerfeños hasta el momento.



El Montakit Fuenlabrada intentó maquillar en el último cuarto el marcador, pero ya el cuadro lagunero tenía el control del partido y del juego, y supo mantener las diferencias e, incluso a ampliar la diferencia 31 puntos (97-66). Al final 103-75 para el conjunto tinerfeño que suma así su primera victoria de la pretemporada.



El domingo, ahora en el pabellón Insular Santiago Martín, se volverán a ver las caras estos dos equipos, a partir de las 19:00 horas.



IBEROSTAR TENERIFE 103 (22+23+30+28): Lundberg (10), Salin (19), Díez (5), Atkins (12), Shermadini (10) –inicial-, Yusta (15), Gielo (12), Guerra (12), Brnovic (-), Suárez (6), Román (-) y Cabrera (2).



MONTAKIT FUENLABRADA 75. (21+17+15+22): Rowland (7), Anderson (10), Gillet (6), Eyenga (3), Mockevicius (8) –inicial-, Bobrov (12), Alonso (12), García (2), Sikiras (8), Ehigiator (-) y Liggins (7).



ÁRBITROS: Araña, Alfonso y Oyón.



INCIDENCIAS: Trofeo Costa Adeje-Tenerife Top Training, disputado en el pabellón Municipal de Las Torres de Adeje, ante unas 800 personas. Sasu Salin fue elegido mejor jugador del partido.