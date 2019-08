Jaeger Stone e Iballa Ruano se imponen en el Tenerife PWA World Cup

Jaeger Stone, en categoría masculina, e Iballa Ruano, en femenina, se proclamaron vencedores del Tenerife PWA World Cup 2019 de windsurf, que ha tenido como escenario la playa de El Cabello (El Médano, Granadilla de Abona).

Con este resultado, el australiano, que no había ganado ningún evento de la PWA con anterioridad, escala a la segunda posición de la clasificación del circuito, mientras que la grancanaria se coloca segunda de su categoría en el Mundial, justo por detrás de su rival en la final, la polaca Justina Sniady.

En la manga de consolación masculina, el alemán Philipp Köster se hizo con el tercer puesto, frente al venezolano Ricardo Campello, que pese a ocupar la cuarta plaza final, mantiene el liderato de la general.

En féminas, completó el podio la arubense Sarah Quita, que acabó tercera, tras vencer en su enfrentamiento con la alemana Lina Erpenstein.

Tras una semana donde las condiciones de viento y oleaje no permitieron el normal desarrollo de la competición, finalmente en la jornada del domingo, se pudieron disputar las mangas de todas las categorías que no se habían podido completar. De esta forma, se consiguió un resultado en la eliminatoria ‘Simple’, que es válido para la clasificación del Mundial. La eliminatoria ‘Doble’ no pudo completarse.

Tras la prueba, Iballa Ruano se mostraba radiante. “Estoy muy contenta con el resultado. Es muy especial ganar para mí en Tenerife”, señaló.

“Tanto en la manga de semifinales y en la final, tuve algunos problemas porque perdí el material. Estaba un poco nerviosa, pero salió todo bien. Fue un acierto de la organización alargar el tiempo de la manga final a catorce minutos”, comentó.

Por su parte, Jaeger Stone afirmó que el triunfo en la cita de El Médano le hacía sentir “bien”, puesto que “no esperaba conseguir este resultado aquí”. El rider australiano también reconoció que durante la prueba tuvo “que luchar consigo mismo”, pero que final en lo que a las condiciones se refiere se había sentido “muy cómodo”.

En cuanto a las categorías júnior se completó el cuadro también durante la jornada dominical. Así, en el cuadro femenino, las ganadoras fueron: Alexia Kiefer Santana (U15); Julia Pasquale (U17) y Mar de Arce Sánchez (U20).

Por su parte, en el apartado masculino U13, el triunfo fue para Carlos Kiefer Santana; mientras que en U15, la victoria fue para el japonés Hayata Ishii, y en U17, el ganador fue Liam Dunkerbeck. Por último, en la competición de U20, la victoria fue para el grancanario Mariano Gil.