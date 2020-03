Javier Doblado, pesimista con la posibilidad de que se retome la Liga Guerreras Iberdrola

Javier Doblado, presidente del Club Balonmano Salud Tenerife, valoró en los medios oficiales del club la crisis generada por la expansión del COVID-19.

El máximo mandatario de la entidad santacrucera expone las medidas adoptadas por la entidad al respecto, y el balance deportivo del equipo, justo en un parón de la competición ya previsto en el calendario, hasta el próximo día 4 de abril, pero con la posibilidad de que se tenga que aplazar durante más tiempo, o en período indefinido.

Javier Doblado explicó qué se les ha trasmitido desde la Federación Española: "Las previsiones dependen ahora del Gobierno de España y la Federación Española está atenta a la situación que es muy volátil y cambiante. No hay previsión más allá del día que pueda finalizar sí finaliza este estado".

El máximo mandatario de la entidad santacrucera sem ostró pesimista con la posibilidad de que se reanude la competición: "Honestamente en el seno del club creemos que no se va a reanudar la competición, pero debemos estar preparados por si deciden alargarla y reajustar el calendario".

Cuestionado por le hecho de que las medidas de confinamiento hayan llegado con todas las jugadoras en sus ciudades de origen, el presidente del Salud argumentó que "No nos trastoca, creo que es lo mejor que ha podido suceder. No se podría entrenar aunque estuvieran aquí y lo mejor es que estén en sus casas haciendo caso a las autoridades sanitarias y del Gobierno".

Javier Doblado explicó las medidas adoptadas por su club con el primer equipo y la base: "Desde un primer momento y previo al Decreto del estado de alarma en el país decidimos suspender los entrenamientos y actividades en general de los colectivos de base y profesional del club".

Además, el presidente del Salud aclaró el tipo de entrenamiento que las jugadoras van a realizar en sus casas: "El entrenamiento que las circunstancias le puedapermitir a cada una habida cuenta del material del que disponga en su domicilio, puesto que no pueden realizar ningún tipo de actividad física en la calle ni en gimnasios".

El máximo responsable de la entidad blanquiazul considera que esta suspensión les llega en el peor momento: "Este parón nos llegaba justo en el mejor momento deportivo y competitivo del equipo. No podemos tomarlo como una faena, aunque es obvio que a todos nos gustaría estar entrenando y compitiendo en las mejores condiciones posibles. En este caso tenemos una situación bastante importante que afecta a todo el territorio nacional y al cual no podemos hacer oídos sordos, con lo que no nos queda otra que estar tranquilos y permanecer atentos a lo que pueda suceder".

Por último, Doblado siguien confiando en la permanencia del Salud: "Por supuesto que confiamos en ella; y en el grupo de jugadoras y cuerpo técnico que tenemos. Estamos en un punto de la competición en el que dependemos de nosotros mismos, con lo cual el objetivo de la permanencia sigue siendo primordial y tenemos que hacerlo posible en las fechas más próximas para no esperar a las últimas jornadas de Liga. Es el objetivo del club y el objetivo de las jugadoras, que están realizando un gran esfuerzo para que se puedan conseguir los resultados deseados, ya que el inicio de la campaña no fue el esperado. No queremos llegar a final de temporada con los deberes sin hacer".