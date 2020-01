José Antonio Fariña, satisfecho con la evolución del tenis de mesa en Canarias

El tenis de mesa es una deporte en alza en las Islas. El presidente de la Federación Canaria, José Antonio Fariña, nos habla de la expansión de esta modalidad deportiva en el Archipiélago y de la estructuración de sus competiciones. Además, resalta la labor de las directivas para la supervivencia de los clubes y valora las asignaturas pendientes del tenis de mesa en Canarias.

. ¿Quién es José Antonio Fariña?

"José Antonio Farina es un ingeniero técnico industrial, de cincuenta y siete años de edad, que en un momento dado de su vida, con cuarenta y tantos, se le ocurra volver a lo que hacía mucho tiempo atrás con el del tenis de mesa. Se encontró con grandes amigos en el Círculo de Amistad, que le facilitaron muchísimo esa introducción. Casado, dos hijos de veinticinco y veintidós años, y básicamente eso, una persona que ha pasado su vida laboral metido en entre kilovoltios y kilovatios, y que en un momento dado opta por el tenis de mesa".

. ¿Cómo está estructurado el tenis de mesa canario?

"Tenemos la Federación Canaria, que digamos que es la parte matriz, y luego existen las federaciones insulares, que están en La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Luego tenemos delegaciones en lo que es Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. En Lanzarote todavía no hemos entrado con delegación, hay un club que está funcionando, pero no hemos entrado como delegación. Tenemos la intención de hacerlo en breve".

">

. ¿Cómo está organizada la competición de tenis de mesa en Canarias?

"Hay dos grandes competiciones, que son los campeonatos puntuales y las ligas. Las ligas federada se realizan a lo largo de todo el año. Tenemos ligas que son locales, en cada una de las islas, y ligas autonómica, así como ligas a nivel nacional. Contamos con equipos en Primera Nacional, que competimos fuera y dentro. Tenemos liga a nivel autonómica, que sería la segunda categoría y la Segunda B; y luego tenemos las ligas de Tercera de cada una de las Islas".

. ¿Cuál es el nivel del tenis de mesa canario en el contexto nacional?

"Yo diría que estamos en un nivel medio. Hace poco en una crónica salía que tenemos los tres equipos de Primera División en la parte alta de la tabla, pero se nos quedan dos categorías por encima sin cubrir, que son la División de Honor y la Superdivisión, a las que todavía no llegamos. A estas alturas, hemos sido capaces, por ejemplo, en las categorías inferiores, de sacar campeones de España con lo cual estamos en un nivel medio, creo yo".

. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de los clubes canarios?

"Somos un deporte minoritario, entonces nuestros clubes son mayormente amateurs, no tenemos profesionalizado absolutamente nada, y los clubes se mantienen fundamentalmente por las cuotas de los socios que están en cada uno de los clubes y por las subvenciones que reciben de la administraciones locales, tanto de ayuntamiento como cabildo y gobierno autónomo. Básicamente esas son las fuentes de financiación, y lo que diría fundamentalmente es que se mantienen esos clubs gracias a los espíritus heroicos de sus presidentes o de sus directivos, que son capaces, contra viento y marea, de salir adelante".

. ¿Cómo están siendo las relaciones con los nuevos administradores públicos de Canarias?

"Todavía no tenemos elementos de juicio como para poderlo valorar profundamente, pero sí te podría decir que nuestras relaciones soon con el funcionario que ha estado toda la vida y que, en cierta medida, sigue. No obstante, te puedo decir que hemos tenido últimamente mucha relación con la gente de Fuerteventura, Cabildos sobre todo, y la acogida ha sido muy buena. De momento no tenemos grandes problemas con ninguna administración, pero todavía es muy pronto para irlo valorando".

. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en Canarias?

"Muchísimas. Tenemos muchísimas y empieza porque nosotros mismos nos creamos que podemos hacer más cositas de las que estamos haciendo. Si nosotros mismos no somos capaces de darle la entidad y el valor que tiene este deporte no lo podemos promocionar. Debemos seguir creciendo en todo. Administraciones, promoción interna, la cantera, los propios jugadores, etc. Además, debemos intentar darle un carácter más profesional a todo el tema de monitores y de árbitros. Tenemos muchas cuestiones pendientes que vamos a ver si somos capaces de abordar al menos en parte de esta legislatura".

. ¿Cuál es el papel de la mujer en el tenis de mesa canario?

"Yo creo que como en el resto de las actividades deportivas, las chicas tienen un papel minoritario. Estamos intentando hacer una labor de igualdad bastante profunda. Yo creo que en eso somos pioneros. Nuestras chicas pueden participar en igualdad de condiciones en las ligas que celebramos porque son mixtas. Los campeonatos sí lo diferenciamos más entre chicos y chicas. Hay una evidencia, como en casi todos los deportes, y es el tema de la fuerza y la rapidez. Existe una diferencia importante entre géneros, pero para nosotros, para que las chicas se sientan bien en nuestro deporte, pueden participar en todas las competiciones. Recientemente, tuvimos el Campeonato de Canarias en La Palma y era un gusto ver a dieciséis chicas, con muy buen nivel, compitiendo entre ellas, y cogiendo la pala de una manera exquisita".

. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el tenis de mesa y el ping-pong?

"El ping-pong es más bien un pasatiempo. El tenis de mesa es un deporte olímpico. Hay una frase genial de un compañero que dice que 'cuando la pelota va a más de 180 km/h, y a más de cincuenta revoluciones por segundo, el pasatiempo ping pong deja de ser un pasatiempo y se convierte en el deporte olímpico tenis de mesa'. Yo creo que esa frase sintetiza las diferencias. Ping-pong estamos pensando en ponernos cada uno en un lado la mesa para pasar la pelotita y mantenerla. Por su parte, en el tenis de mesa, actúan efectos, rapidez, velocidad, intentando hacer el punto al contrario. Es más competitivo".

. ¿Qué cualidades deben tener las personas que deseen iniciarse en esta modalidad deportiva?

"Fundamentalmente tienen que tener una coordinación visión-motora importante. Es decir, el hecho de ser capaz de impactar una una pelota en movimiento con una pala tan pequeñita como la que utilizamos nosotros es dificultoso de entrada. Pero si a eso le añadimos el hecho de que en tenis de mesa no golpeamos plano, sino que rozamos la bola, bien por arriba para hacer el 'topspin', bien por debajo para cortarla, se añaden unos elementos de complejidad de coordinación visión-motora muy importantes. Luego, en una competición se hacen una cantidad de movimiento que podrían equivaler a una media maratón. Por tanto, necesitas resistencia, rapidez y fuerza. También te digo que es un deporte que es muy amable con todos los que lo practican, y de hecho, hay campeonatos del mundo para mayores de 70 años, federados, con lo cual te da idea de la longevidad que puede tener este deporte".

">

. ¿Cómo es el tenis de mesa para personas con discapacidad?

"Nosotros distinguimos los campeonatos puntuales a nivel de paralímpicos también. Tenemos los inclusivos, que están categorizados y tienen una puntuación de acuerdo con el grado de minusvalía que puedan tener los participantes. Lo que sí ocurre es que en las competiciones ligeras también están integrado como cualquier jugador a que no tenga discapacidad y puede competir en igualdad de condiciones con el resto de los compañeros. De hecho, hay muchos clubes que integran y alinean a jugadores que tienen alguna discapacidad y no pasa absolutamente nada".

. ¿Cuál es la complejidad y esencia del tenis de mesa?

Hay una cosa que sí me gustaría por lo menos trasmitir y es el hecho de que el tenis de mesa tiene una complejidad intrínseca muy importante y que no es capaz de verla el público que asiste a un partido. Nosotros rozamos la bola, es decir, una bola que ya viene con una cierta velocidad nosotros no la impactamos sino que la rozamos. Tenemos los rozamientos que son por arriba y por debajo, que son complicados con el tema de de que hay que listar la bola y eso no se puede trasladas al exterior. Si consiguiéramos algún método, por ejemplo, se me ocurre que dependiendo de la velocidad de rotación de la pelota, esta cambiara de color, podríamos apreciar esas cuestiones. Tenemos jugadores que son capaces de rozar por arriba y por abajo, pero tenemos incluso gente que son capaces de rozar por los laterales, lo que significa darle justo en el momento preciso, calculando la velocidad y el momento de impacto. Esa complejidad tenemos que ser capaces, desde el punto vista físico, de trasmitirla al exterior, porque es la esencia del deporte".

. ¿Necesita el tenis de mesa español una figura a nivel mundial para su expansión?

"No cabe duda de que el tenis de mesa en España no está lo suficientemente valorado, o los que lo practicamos, o aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad, no hemos sido capaces de difundirlo de una manera adecuada. El tenis de mesa es creo que el segundo deporte del mundo a nivel de licencias. Tenemos a los chinos, que tiene muchísimas licencias. En ese país, curiosamente, a pesar de ser un deporte de origen anglosajón, es donde más se ha desarrollado el deporte y en un jugador de tenis de mesa de élite está considerado como en España un futbolista de élite. Tanto es así que, allí, las personas que destacan a nivel provincial, las empresas de esa provincia se los rifan para que estén en su plantillas, simplemente por el honor que supone tener a ese jugador. Eso te da una relación del grado de importancia que tiene allí el tenis de mesa. Que necesitamos a figuras referentes, pues yo no estoy de acuerdo en el sentido de que el tenis de mesa aparte de ser un deporte de competición es una actividad deportiva muy sana y muy equilibrada para todas las edades".