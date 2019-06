Juan Cala espera que la UD Las Palmas respete las condiciones de su contrato

Juan Torres Ruiz, 'Cala', futbolista de la UD Las Palmas, ha manifestado hoy que su intención es presentarse el próximo 8 de julio para iniciar la pretemporada, y espera que el club "respete" su contrato, firmado el pasado verano por dos campañas con opción a una tercera.

El defensa sevillano ha matizado que no quiere ser una "carga", pero su idea es continuar en el equipo sin que se modifiquen a la baja las condiciones económicas pactadas.

"Vine con un contrato de tres años, eso está ahí, firmado. No me han propuesto nada, hay muchos factores que valorar, pero me apetece cumplir los dos años que tengo tal y como están firmados. No es plato de buen gusto cambiar ahora las condiciones económicas, y los jugadores están en su derecho de aceptarlo o no", ha subrayado.

Cala es consciente de que habrá una reducción de presupuesto importante al continuar el equipo en LaLiga 1/2/3, después de no lograr el objetivo del ascenso.

"Sabía que el primer año iba a ser muy complicado, y ha habido muchas decisiones erróneas. Echarle la culpa solo a los jugadores es una falta de respeto, la cuota de responsabilidad es para todos los que forman el club", ha comentado.

A su juicio, uno de los errores fue el despido del primer entrenador de la temporada, Manolo Jiménez, "cuando íbamos sextos, con solo dos partidos perdidos, él no era culpable", así como que el club haya "arriesgado todo a un año, y no ha salido bien".

En cuanto a los futbolistas, sí ha reconocido que ninguno ha estado "a su mejor nivel", algo que ha venido sucediendo en la Unión Deportiva "los dos últimos años", y que ha faltado "regularidad".

Cala reconoce que los futbolistas no son ajenos a la "incertidumbre" de las próximas semanas porque "algunos jugadores contarán y otros no" para la temporada venidera.