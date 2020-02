Juan Carlos Cordero, presentado como nuevo director deportivo del CD Tenerife

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, le dio la bienvenida al nuevo director deportivo de la entidad blanquiazul, Juan Carlos Cordero. El profesional cartagenero se encargará de la planificación de la parcela deportiva de la entidad tinerfeñista durante las próximas tres temporadas y media (hasta el día 30 de junio de 2023).

Juan Carlos Cordero comenzó su intervención en la presentación llevada a cabo en la sala de prensa del Heliodoro, dando su primera valoración de lo que se ha encontrado en su llegada a la Isla: "He encontrado un equipo más sólido y vertical, que está más cerca de ganar que de perder. El CD Tenerife es un hueso duro de roer, más sólido. Hay jugadores en estado de gracia. No estamos lejos de los de abajo, pero se ha mejorado. Tengo relación con el presidente y con la gente del CD Tenerife desde hace tiempo. Siempre han sido buenos contactos, y eso facilita la comunicación".

Además, el nuevo director deportivo blanquiazul habló de su proyecto deportivo: "He estado solo dos meses libre después de 20 años en la dirección deportiva. El CD Tenerife es un paso adelante en mi carrera, porque es un gran club. Tengo mucha ilusión y ambición, como las tiene el club. Miguel Concepción me trasladó una gran confianza desde el primer momento. No he querido tener otras opciones de otros equipos. Soy persona de club. Un proyecto a largo plazo da más estabilidad. Incluso cuando vas a por jugadores, puedes enfocar con más fuerza las negociaciones".

Cuestionado por cómo queda estructurada la dirección deportiva, el profesional cartagenero manifestó que "Ricardo León y Toño Hernández seguirán en la estructura y se sumará Santi Olmo [Santos Olmo Sánchez]. Podría llegar alguna persona más, aunque prefiero ver primero el funcionamiento y centrarme en el presente. Sacar el máximo rendimiento a los jugadores, funcionamiento y comunicación. No vamos a firmar por firmar. Hacer un equipo de garantías es más que fichar futbolistas. Un director deportivo tiene que saber de fútbol, y de números, para encajar los fichajes y las salidas. Hay que amoldarse a lo que tenemos".

Además, Cordero habló del entrenador Rubén Baraja: "He tenido entrenadores de todos los estilos. Hay que hacer un equipo que cometa pocos errores, que todos corran. Esta categoría es muy larga, y lo que está haciendo Rubén Baraja es lo propio de la Liga, y se acerca mucho a lo que yo considero. No me voy a meter en el trabajo de Rubén Baraja, eso nunca. Puedo opinar y tratar de echar una mano, que es mi obligación, pero él decidirá la forma de jugar y los futbolistas a utilizar".

Cordero también valoró la situación de la plantilla: "Me preocupa lo que piensen los futbolistas que acaban contrato. Vamos a hablar con ellos para intentar seguir juntos. Por ejempo hablaremos y escucharemos a Luis Pérez y Alberto. Nos gustaría seguir contando con ellos, y no tengo duda de que darán el máximo hasta el final de temporada".

Preguntado por la situación de Luis Milla, el director deportivo argumentó que "es importante. Llegó al CD Tenerife desde la Segunda División B. El club, en su día, apostó muy fuerte por él e hizo una inversión. Está triunfando en la Isla por la apuesta del CD Tenerife. Luego vienen equipos, importantes, o no, que quieren llevarse al futbolista por el precio que marcan ellos... Creo que por todas las partes hay que respetar al club que te brindó la oportunidad. Es de familia de fútbol y entienden, junto a su representante, la situación. Estoy muy contento con Luis Milla, que de nuevo está a gran nivel, y eso es lo mejor que nos podría pasar a todos. Se habla de Primera División [LaLiga SmartBank], de otros salarios, y yo lo entiendo perfectamente, pero hay que ponerse en nuestra situación. Me sentaré con él. Es una de mis prioridades".

Por último, Cordero habló del papel de la cantera: "La cantera es fundamental en cualquier club, son los activos de los equipos, además puedes sacar plusvalías por ellos. Rubén Baraja los ha utilizado y han despertado a los jugadores de la primera plantilla. Estamos muy contentos con la aportación de Jorge Padilla, de Elliot Gómez y de Javi Alonso".