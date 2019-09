El Juan Grande vence en el duelo canario de la cuarta jornada del Reto Iberdrola

El CD Juan Grande goleó este domingo por 5-2 a la UD Granadilla Tenerife B, en la primera victoria del equipo grancanario en la Liga Reto Iberdrola de fútbol femenino. Por su parte, el CD Femarguín Spar Gran Canaria perdió en Arguineguín frente al Alhama de Murcia (2-3), mientras que el Tacuense cedió frente al filial del Valencia (0-3).



El Juan Grande se estrenó en la competición, en la cuarta jornada liguera, y lo hizo a lo grande, con un abultado triunfo en el partido de rivalidad isleña frente al Granadilla Tenerife B.



Las del sureste grancanario dominaban al descanso por 1-0 con un gol de Cori, de penalti, en el minuto 10.



En el segundo tiempo, Cori firmó su particular 'hat-trick' y Cristina Perdomo también marcó para poner la diferencia en 4-0.



Las tinerfeñas reaccionaron y redujeron el marcador con tantos de Noe Pérez y Paola Hernández, pero en el tiempo de prolongación, Mar Rubio hizo el definitivo 5-2.



Por su parte, el Femarguín Spar Gran Canaria fue superado en casa por el Alhama, pese a que las locales tomaron la iniciativa en el marcador en el ecuador del primer tiempo.



Kiang-Si marcó en el minuto 22, pero las de Migdalia Rodríguez no pudieron mantener esa mínima ventaja hasta el descanso ya que en el tiempo de prolongación su rival hizo el tanto del empate.



En el segundo periodo, en el minuto 64, un penalti puso por delante a las murcianas, y en el 85, de nuevo a balón parado, las visitantes anotaron el 1-3 con un lanzamiento directo de falta.



Dos minutos más tarde, Astrid firmó el 2-3 que devolvía las esperanzas a las sureñas, quienes finalmente no pudieron puntuar y encajaron su segunda derrota en casa del curso.

Por último, el Tacuense se vio superado frente al segundo equipo del Valencia, en un encuentro disputado en el Pablos Abril de Taco, en el que las visitantes se fueron al descanso con ventaja, merced a un tanto de Alejandra. Con el receso, Lydia Navarro y Julia completaron la victoria de las valencianas.