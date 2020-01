Karina Díaz y Samuel Febles, con ‘billetes’ para los Nacionales de invierno

Este fin de semana también destacaron Alba Perdomo, decimocuarta en el prestigioso Cross Internacional Itálica; Jesús Crossa, en el control de marcas de Málaga con el lanzamiento de jabalina; y Juan José De la Rosa, en el Control absoluto en Pista Cubierta de Sabadell

Los fondistas del Tenerife CajaCanarias Karina Díaz y Samuel Febles conquistaron este fin de semana las mínimas Sub 20 y Sub 23 para tomar parte de los Campeonatos Nacionales de invierno. Febles obtuvo el pasaporte para los 800 metros lisos y los 1.500 metros Sub 23, en la Pista Cubierta de Cataluña, en Sabadell, a propósito del Control absoluto en Pista Cubierta 5ª jornada. El tinerfeño completó los recorridos en un tiempo de 1:54.07 (800 metros) y 3:59.31 (1.500 meteros).

Por su parte, Karina Díaz se colgó el oro en los 3.000 metros lisos, con mínima Sub 20 incluida, en la 3ª reunión FAM 2020 de Pista Cubierta, registrando una marca de 10:34.04.

En las competiciones que tuvieron lugar este fin de semana también destacaron las participaciones de Alba Perdomo García, que estrenaba la camiseta del Tenerife CajaCanarias en el prestigioso Cross Internacional Itálica. La canaria resultó décimo cuarta en los 3.285 metros de la categoría Sub18, con una marca de 12:57.

También el lanzador de jabalina Jesús Crossa viajó a Málaga para buscar mínimas en el control de marcas de la ciudad andaluza. Pese a que los resultados no acompañaron, las sensaciones fueron muy positivas durante la competición. Iguales circunstancias acompañaron a Juan José De la Rosa en el control catalán, siendo líder de la categoría Sub 20 en los 800 metros lisos y marca personal de 51.95 en los 400 metros.