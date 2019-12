Katsikaris pide “recuperar la defensa” para tener opciones ante el Burgos

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, ha destacado este viernes, en rueda de prensa previa al partido de este sábado contra San Pablo Burgos, que la clave para tener opciones de ganar será que se pueda recuperar la defensa.



El conjunto burgalés “está jugando un buen baloncesto, con mucha eficacia”, ha considerado Fotis, quien también ha destacado que el rival cuenta en su plantilla con cuatro jugadores “con muchos puntos en sus manos”: Vitor Benite, Thaddeus McFadden y los bases Bruno Fitipaldo y Ferrán Bassas.



Asimismo, para el técnico griego también son parte importante del San Pablo Burgos los jugadores Earl Clark y Augusto Lima, de quienes ha destacado que, el primero es “un buen anotador en la posición de cuatro”, y que el segundo “está haciendo un gran trabajo en defensa y en continuaciones”.



“Esperamos un partido durísimo” en el que “hay que defender, ser agresivos, defender el balón, con mejor uno contra uno y estar atentos, poner el cuerpo y usar las manos”, ha añadido Katsikaris.



El 'Granca' lleva toda la semana preparando el partido de este sábado en casa tras la derrota de la última jornada contra el Iberostar Tenerife (100-79), un partido que el entrenador ha considerado que ha sido “malo, sobre todo en el último cuarto”.



“El marcador no refleja el encuentro”, ha dicho para recordar que “hay buenos y malos partidos” y, tras la derrota en el derbi canario, al conjunto grancanario no le queda otra que “seguir trabajando”.



Con respecto al estado de los jugadores, Fotis ha asegurado que todos están bien y ha anunciado que Omar Cook disputará el encuentro del sábado junto a sus compañeros, ya que “está cada día mejor” y está también “recuperando su confianza” después de alrededor de un mes sin jugar.



“Lo importante ahora es ganar mañana el partido e intentar ganar los otros dos”, ha dicho el entrenador heleno con respecto a los objetivos del equipo, la Copa y el Playoff, de lo que quieren estar “cerca” al comenzar la segunda vuelta de la temporada.



Preguntado por las faltas estratégicas en los partidos, Katsikaris ha opinado que éstas “a veces no pueden trabajarse” en los entrenamientos porque son “un tema de concentración y enfoque en el que cada jugador tiene que valorar y tomar unas decisiones muy rápidas teniendo en cuenta cómo está la situación y el marcador”.



Al contrario que en el baloncesto americano, dichas faltas “son una parte importante del partido y parte de la táctica” y, por lo tanto, la decisión en este aspecto “la debe tomar el jugador durante el choque”, ha explicado.



El encuentro entre el Herbalife Gran Canaria y el San Pablo Burgos, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa, tendrá lugar este sábado a las 19:30 horas en el Gran Canaria Arena.