Las Palmas presentará a Jonathan Viera el lunes y estudia ofertas por Pedri

La Unión Deportiva Las Palmas presentará el próximo lunes a Jonathan Viera, cedido por el Beijing Guoan de China hasta enero de 2020, y estudia las ofertas recibidas por el juvenil Pedri, según ha confirmado este jueves en rueda de prensa el presidente del club isleño, Miguel Ángel Ramírez.

Viera llegará a préstamo por cuatro meses tras el acuerdo "total" con el Beijing Guoan, y solo se está a la espera de recibir la documentación firmada por el club asiático para hacer oficial la incorporación del futbolista grancanario.

Según ha asegurado Ramírez, en cuanto se reciba el contrato de cesión firmado por el Beijing Guoan, Jonathan Viera se incorporará a los entrenamientos de la Unión Deportiva, este viernes o el próximo sábado.

Por otra parte, el dirigente isleño ha reconocido que el club tiene "ofertas de importantes clubes nacionales e internacionales" por Pedri, que están "valorando", pero no tienen prisa por vender al jugador porque a día de hoy la entidad no precisa de ese dinero para cumplir con las exigencias económicas de LaLiga.

Ramírez ha explicado que el club necesitaba reducir en 13 millones de euros el coste de la plantilla, y ya solo les restan cinco por rebajar, por lo que está "tranquilo", ya que está seguro de que cumplirán con el control económico.

Sobre Pedri, el presidente de la Unión Deportiva ha reconocido que tienen que decidir entre "hacer caja" y quizá disfrutar del jugador como cedido en la Unión Deportiva por el club que lo compre, o no venderlo ahora y arriesgarse a que el futbolista no valga lo mismo en un corto o medio plazo.

"No tenemos prisa, ahora mismo no es necesario vender a Pedri para cumplir con el ‘fair-play' financiero, pero ya veremos qué hacemos. Debemos decidir entre hacer un buen negocio o arriesgarnos a perderlo todo, porque no sería el primer jugador que apunta en el fútbol y luego, por circunstancias, no llega a nada", ha admitido.

De cara al cierre del mercado de verano, el próximo lunes, Ramírez ha dicho que habrá "salidas y entradas" de jugadores, pero asegura que cumplirán con el control económico de LaLiga y conformarán una plantilla "suficientemente competitiva para luchar por nuestro objetivo de la permanencia".