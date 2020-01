Las Palmas Atlético cae en Mareo

No pudo ser. Las Palmas Atlético empezó el año con derrota en Mareo ante el Sporting B. Los amarillos fueron de más a menos ante el filial asturiano, que decidió con dos tantos anotados tras el descanso.

Un tiro de Pablo constituyó el primer acercamiento de la mañana, tras unos minutos iniciales de tanteo. El filial se fue animando con el paso de los minutos, intentando meter velocidad a sus acciones.

Bogdan, con un tiro al lateral de la red, protagonizó el primer acercamiento de los locales. Pero no le perdía la cara el partido el cuadro de Juan Manuel Rodríguez, que este domingo hacía debutar a Alberto, de 16 años.

Las Palmas Atlético pierde en su primer partido del año (2-0).



Reina no concretaba el disparo ya superado el cuarto de hora. Cuando llegaba Las Palmas Atlético lo hacía con peligro, ante la mayor posesión de los asturianos. Lo mejor de los grancanarios era sin duda su presión y su verticalidad para salir al ataque.

Mediado el primer tiempo, Rober no llegó a otro balón al área. Los robos en el centro del campo estaban dando vida a los visitantes. En la réplica, Gaspar tiró cruzado ante la salida del meta. Antes de la media hora era Pablo García el que no concretaba su disparo, saliendo el cuero a la izquierda de la meta amarilla. El partido se fue trabando, sin que a los equipos les durase la pelota.

A los dos minutos de la reanudación llegó el 1-0, obra de Iván Elena a pase de Pablo García. Tocaba remontar. Alberto puso a prueba al meta local en una buena acción de ataque del tinerfeño.

El filial redobló esfuerzos en ataque, pero sin acierto en el remate final. En esta fase del choque estaba claro que los rojiblancos preferían esperar para aprovechar los huecos que empezaba a dejar atrás el rival.

Pasado el cuarto de hora, Juan Manuel Rodríguez movía el banquillo dando entrada a Toni Segura y Joel de una tacada. Seguidamente, Gaspar puso a prueba los guantes de Alex Domínguez.

Toni no encontró el pase de Joel cuando ya se había entrado en el cuarto de hora final. Lo seguía intentando el conjunto grancanario, pero el gol se le resistía.

Alex Domínguez impedía el 2-0 primero ante Pablo García y Chiki, cuando el choque ya era un idea y vuelta. Muy desguarnecida, Las Palmas Atlético acabó concediendo mucho y de ello se aprovechó Garci para firmar la sentencia a cinco para el 90.

Camacho, para no dejar a su equipo con diez, aguantó con un golpe en el costado. Encomiable sin duda el afán de Las Palmas Atlético, que no paró de intentar el gol hasta el final, pero no llegó.

2 SPORTING B Javi Benítez, Bogdan, Suárez, Villalón, José Gragera, Garci, Iván Elena (Javi Cobo, 76’), Chiki, Mecerreyes, Pablo García (Sandoval, 85’) y Gaspar Campos (Espeso, 73’).

0 LAS PALMAS AT Álex Domínguez, Jesús Fortes (Diego Martínez, 76’), Dani Martín, Josemi, Reina (Joel, 61’), Rober (Toni, 61’), Camacho, Juan, Pablo, Herrera y Alberto.

ÁRBITRO Inmanol Ururtzun, del colegio Navarro. Amonestó por los locales a José Gragera, Pablo García y Javi Benítez; y por los visitantes a Juan y Diego Martínez.

GOLES 1-0: (47’) Iván Elena. 2-0: (85’) Garci.

INCIDENCIAS Mareo 1. Terreno de juego de césped en irregulares condiciones.