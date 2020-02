Laura Regalado, de la lucha canaria al fútbol

Laura Regalado es otro ejemplo de lo rápido que ha enraizado el fútbol femenino en el CD Tenerife. Esta joven jugadora de La Orotava habla maravillas de la experiencia que está viviendo en la entidad blanquiazul desde su llegada el pasado verano.

Pero para conocer bien a Laura es necesario saber que siempre fue una entusiasta del balón, y eso que sus comienzos fueron bien distintos. “Mis inicios en el mundo del deporte fueron en la lucha canaria, de la mano de Añaterve Abreu y Wladimir. Pero me gustaba mucho jugar a la pelota y un día el presidente del San Diego me vio en una placita del pueblo, invitándome a hacer unas pruebas y así fue como entré a formar parte de ese equipo de La Orotava”.

“En mis inicios en el fútbol jugada de delantera, pero no me sentía muy cómoda, pues me gusta mucho correr. Así fue que me probaron de extremo y me gustó más”, añade al respecto.

El club de sus inicios ha sido clave en la evolución de Laura Regalado, hasta el punto de que “Felipe Estévez, el presidente del San Diego, me informó el pasado verano de que el CD Tenerife estaba haciendo unas pruebas para crear una sección femenina. Él me animó a venir a la Ciudad Deportiva a intentarlo y me cogieron”.

Pero al margen del San Diego, en los primeros pasos de Laura en el fútbol jugaron un papel destacado otras personas a las que ella tiene un gran afecto: “Mi abuelo y mi tío, que siempre me han apoyado mucho, al margen de mi padre y de mi madre, claro está”.

Esta estudiante de tercero de la ESO vive entre los libros y el balón. Su día a día lo dice todo al respecto: “Por las mañanas voy al instituto, luego estudio un poco antes de prepararme para el entrenamiento, aprovecho el traslado a la Ciudad Deportiva para seguir estudiando, luego entreno y tras la vuelta a casa toca descansar para el día siguiente”.

La extremo derecha se reconoce sorprendida por lo bien que le han marchado las cosas desde que forma parte de la familia blanquiazul. “Creo que ninguna de las jugadoras que estamos en la plantilla esperábamos una evolución como la que hemos tenido. Partido a partido, el grupo va creciendo”, apunta.

“Mi relación con las compañeras es espectacular, pues cada una de ellas te aporta algo y hacen que me sienta bien formando parte de esta plantilla. No hay un día que no estemos sonriendo. Aunque somos de diferentes edades, lo cierto es que no chocamos. Aquí se aprende mucho. Somos un equipo tanto dentro como fuera del campo”, dice.

Pero hay más protagonistas que explican la sintonía que existe en el grupo: “El cuerpo técnico nos trata de forma espectacular, siempre nos preguntan, se interesan, están muy implicados. Esto es otro mundo, pues al margen de los entrenadores tenemos preparadores físicos, psicólogos y fisios. El trato del resto de equipos en la Ciudad Deportiva es muy bueno, nos conocemos todos y lo compartimos todo”.

Al igual que otras compañeras del equipo, en el devenir de la temporada el encuentro disputado ante el Ravelo la dejó muy marcada. “Fue muy emocionante para nosotras, pues jugamos como lo sabemos hacer. Personalmente me salió un buen partido también”. “En el futuro me veo ligada al fútbol. Llegaré todo lo lejos que pueda”, finaliza.