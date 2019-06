León Gómez dimite como entrenador del Atlético Paso y será sustituido por la dupla Rubén Tabares-Eloy Martín

Las aguas andan revueltas en el seno del Atlético Paso. El entrenador León Gómez dimitió como entrenador de la entidad verdinegra a raíz de unas duras declaraciones de presidente Jorge Arrocha en 7.7 La Palma, quien mostró su desacuerdo con los argumentos expuestos por el técnico grancanario al final del encuentro del pasado sábado frente a la UD Teror Balompié, en los que se quejaba de la actuación arbitral. Rubén Tabares, entrenador del Juvenil pacense, y Eloy Martín, tomarán las riendas del primer equipo.



Una vez concluido el encuentro de ida de la última eliminatoria de ascenso a la Tercera División disputada en el Municipal de El Pino, donde el Atlético Paso cayó por la mínima frente a la UD Teror Balompié, León Gómez expuso en el micrófono de 7.7 La Palma Radio su malestar por el arbitraje sufrido, con las expulsiones incluidas de Joshua y Dani López en el tiempo de prolongación, e instando a la afición palmera a “reventar el Municipal de El Paso” para tratar de amedrentar al adversario.



El presidente del Atlético Paso, Jorge Arrocha, habló este pasado lunes para los micrófonos de 7.7 La Palma Radio para desacreditar las declaraciones de León Gómez. El máximo dirigente de la entidad verdinegra manifestó llegó a asegurar que el técnico grancanario “no tiene psicología ni los valores del Atlético Paso y sus aficionados”. Además añadió que “este señor no puede salir a declarar las boberías y tonterías que dijo, que no presentan al club. Somos un equipo mucho señorío y no comparto su opinión. Lo siento León Gómez, pero tu no eres entrenador del Atlético Paso”.



El Atlético Paso, en comunicado oficial emitido en la mañana de este martes, ha informado de la decisión de León Gómez de no sentarse en el banquillo en el trascendental partido frente a la UD Teror del próximo sábado. La entidad palmera confirma el desacuerdo existente, en el plano deportivo, con el entrenador grancanario, pero asegura que la dimisión de debe a “temas de índole personal, que impedían al técnico trasladarse a La Palma hasta el jueves o viernes”.



La entidad pacense informa también de su sustituto: “A partir de este martes tomarán las riendas del equipo Ruben Tabares , técnico del Juvenil y colaborador de León Gómez, y Eloy Martin, dos técnicos de la casa y perfectamente preparados para asumir este reto, que junto al resto del cuerpo técnico, Carlos Almeyda , preparador de porteros y Diego preparador físico, sacarán adelante el importante partido del sábado”.