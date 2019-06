León Gómez: “El Atlético Paso ha sido el gran perjudicado del contencioso en el que se han visto implicados la UD Teror Balompié y Estrella CF”

El Atlético Paso y la UD Teror Balompié se verán las caras en la última eliminatoria por el ascenso a la Tercera División, después de semanas de mucha incertidumbre. La denuncia por alineación indebida en la que se vio envuelta el conjunto de la Villa Mariana, y que también afectó Estrella, derivó en que el duelo se alargara en el tiempo. La escuadra dirigida por León Gómez se ha visto perjudicada, tanto en el plano deportivo como económico, por toda la situación que ha sacudido al fútbol regional canario.



León Gómez mostró su indignación por todo lo acontecido por el contencioso en el que se han visto implicados Teror y Estrella: “Somos los más perjudicados por todo lo que ha sucedido. No solo porque nos han cortado la excelente dinámica deportiva con la que llegábamos a esta eliminatoria, sino porque, también, a nivel económico, ha supuesto un gran desembolso para el club. La entidad se ha visto obligada a indemnizar viajes a algunos futbolistas, así como a cubrir la nómina completa del mes de junio”.



Además, el preparador grancanario añadió que “si en lo económico el club se ha visto afectado, yo como entrenador aún más porque nos han roto la dinámica. La parte económica es cuantificable, pero la deportiva no, y es la que más se ha visto perjudicada. Esto lo entiende quien lo sufre, el que entrena día a día, desde el sillón donde se toman las decisiones no se puede comprender nada. Llegábamos lanzados y ha sido como chocar contra un muro. Los daños son mayores de lo esperado y no son escusas, es una realidad. Estamos ante un problema que nos han metido sin generarlo. Si el Paso no sube hay otros que deberían mirárselo, porque serán también culpables por su negligencias e incompetencia”.



A pesar del mal trago por el que le ha tocado pasar al Atlético Paso, el técnico de los verdinegros considera que su equipo está preparado para afrontar el último emparejamiento por el retorno a categoría nacional: “Nos ha tocado reactivar a la gente, sobre todo en el aspecto emocional. A base de entrenamientos, hemos intentado volver a retomar la dinámica de competición, que se nos cortó, y creo que llegamos en buenas condiciones para la disputa del encuentro. Son dos partidos, 180 minutos, y evidentemente, cuanto mejor resultado saquemos en Teror, mucho mejor. Sin embargo, creo que la eliminatoria estará abierta hasta los últimos compases, sea cual sea el resultado”.



León Gómez también quiso manifestar que “el Paso lleva tres años intentando conseguir el ascenso, y esta es la primera vez que accede a la fase final. La ilusión es enorme en el pueblo, en la cantera, en los futbolistas. Esperemos que la metedura de pata de los entes federativos no nos pase factura. Los dos equipos llevamos casi un mes sin competir, pero aquí en La Palma nos resulta imposible jugar partidos amistosos, mientras que en Gran Canaria, me consta, que todavía se pueden conseguir equipos para disputar enfrentamientos de preparación. Con ellos, puedes tener ritmo de competición, y quizás es lo que nos puede faltar a nosotros”.



Por último, el entrenador grancanario valoró al Teror: “Nos veremos las caras con un muy buen rival. He tenido la suerte de entrenar a algunos de sus futbolistas. Son subcampeones de la Preferente de Gran Canaria por algo, y el hecho de quedarse a las puertas de conseguir el título liguero, demuestra el nivel que tienen. Se trata de un gran adversario, como ya lo fue el Atlético Victoria. La eliminatoria creo que está al 50%. Debemos olvidarnos de todo lo sucedido y afrontar estos dos duelos para devolver al club a la categoría que se merece”.