López Garai resalta que al CD Tenerife "solo le vale ganar"

El entrenador del CD Tenerife, Aritz López Garai, ha asegurado hoy que “todos los partidos son exámenes” y que el del domingo ante el Cádiz CF “no es diferente”, a pesar de que se “especula mucho” sobre su continuidad en el banquillo si no consigue la victoria el conjunto blanquiazul.



“No me encuentro en una situación incómoda, y ni mucho menos me siento presionado”, ha afirmado el técnico, quien ha resaltado, sin embargo, que solamente les “vale ganar”.



López Garai ha afirmado que “el apoyo es máximo” y que la relación con el presidente y el director deportivo, Miguel Concepción y Víctor Moreno, respectivamente, “es extraordinaria”.



El técnico ha comentado que, en un contexto en el que “está de moda hablar de la posesión”, Álvaro Cervera “tiene las ideas claras” y “no se esconde” con su idea de fútbol.



Aritz López Garai ha afirmado que el Cádiz CF “ha mejorado en estos cuatro años con Álvaro Cervera perfeccionando su idea”.



“Tenemos que tener claro dónde no perder el balón”, ha advertido del técnico, para evitar las contras del conjunto gaditano.



"Los que menos juegan pueden tener su oportunidad este domingo, pero no me tienen que demostrar nada. Lo más importante es el colectivo", ha dicho sobre los futbolistas que formarán parte del once inicial.



López Garai ha dicho que tiene un partido en su cabeza y Álvaro Cervera tendrá otra, al tiempo que ha recalcado que “no es una misión imposible” derrotar al líder y ha advertido de que nadie “les quita el rol de favoritos” cuando juegan en el Heliodoro Rodríguez López.