Luana, entre el fútbol y el atletismo

Luana Delgado Costa llegó este verano al CD Tenerife para formar parte de un equipo histórico, la primera escuadra de mujeres del representativo. Y aunque lo hizo con dudas, la extremo derecha está a día de hoy totalmente integrada en el proyecto.

“Desde pequeña jugué en el San Isidro, desde que tenía cuatro años”, cuenta la joven a la que el pasado verano le cambio la vida: “Cuando llegué al CD Tenerife no tenía clara la idea de jugar en un equipo solo de chicas, pues yo hasta entonces siempre lo había hecho en conjuntos mixtos. Pero ahora me gusta cada vez más, me siento más yo”.

“Soy más de asistencias que de marcar goles. Me parce más bonito, sobre todo por la sonrisa que provoco en las compañeras con mis pases. Si he de ser sincera, no llevo la cuenta de los goles que he marcado, aunque serán unos diez aproximadamente”, indica.

Esta temporada está siendo muy especial para Luana, pues el pasado diciembre se estrenaba con la selección canaria Sub 15: “Me gustó mucho la experiencia vivida en Extremadura. Me lo pasé muy bien, hubo mucho compañerismo y acabé encantada con la vivencia”.

Volviendo a lo que está dando de sí la campaña en curso, cuestionada sobre la marcha del campeonato, Luana indicó que “cada partido tiene sus dificultades, pero el del Ravelo fue difícil y cuando marcamos lo celebramos como nunca”.

Otra de las cosas buenas que le está pasando a Luana esta campaña es que “en el CD Tenerife he mejorado muchísimo, tanto en el aspecto físico como técnico, gracias sin duda al trabajo del cuerpo técnico”.

Estudiante de segundo curso de la ESO, Luana reconoce que compaginar deporte y libros “es difícil, aunque intento buscar el tiempo. En el transporte desde el sur aprovecho para repasar”.

Pero todo este esfuerzo al final obtiene una recompensa que va más allá de los campos de fútbol: “Lo mejor que tengo en el CD Tenerife son las compañeras que he ido conociendo, que me sacan una sonrisa día a día. En este grupo nadie se lleva mal con nadie, todas nos llevamos con todas”.

Luana es una joven que siente pasión por el fútbol, pero también por el atletismo. Ella misma se encarga de explicarlo: “Aunque me gusta mucho el fútbol, vi el atletismo como una posibilidad. Como corro rápido, unido ello a que mi madre y mi padre me hablaron del atletismo, me animé a probar y ciertamente es un deporte que también me gusta mucho. Suelo hacer 300 lisos, disco y peso. Pero lo que más me gusta es el disco, incluso me han llamada para la selección canaria. En total, he conseguido 22 medallas de oro en campeonatos de Tenerife y 17 de Canarias. Me gustan mucho los dos deportes y francamente si tuviese que decidirme no sé cuál elegiría”.

“Estoy muy agradecida a los entrenadores por haberme dado esta oportunidad, y por enseñarme tanto. Y desde luego a mi madre, pues de no haber sido por ella no hubiese venido aquí”, finaliza.