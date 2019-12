Luis César: "En cuatro partidos en Tenerife saqué más que aquí en diez"

Luis César Sampedro, entrenador del Deportivo, ha recordado este jueves los números que con los que ayudó a salvar al Tenerife la pasada temporada y los que ha firmado con su actual equipo hasta la cita con los insulares, mucho más pobres.

"En cuatro partidos en Tenerife saqué más puntos que en diez aquí. Este deporte es así, a veces no recompensa los esfuerzos con los resultados que quieres", lamentó el preparador del Deportivo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El preparador gallego lleva cuatro empates y seis derrotas en Liga con el Deportivo, mientras que con el Tenerife cosechó dos victorias, un empate y una derrota.

📺 Rolda de prensa de Luis César na véspera do #DéporTenerife de mañá ás 21:00 h. en #ABANCARIAZORhttps://t.co/5msn7euYBepic.twitter.com/sheCWBdtsr — RC Deportivo (@RCDeportivo) December 19, 2019

"Con el Tenerife fue un momento difícil para mí con el descenso acechando. Si perdías un partido, podías descender. Conozco al 90 por cien de los jugadores, fue un momento duro, pero al final fuimos capaces de sacarlo", declaró.

El Deportivo afronta el partido "esperanzado de dar continuidad" al resultado positivo de la Copa del Rey, en la que eliminó al Illueca, de Tercera División.

"Hacía mucho tiempo que los jugadores no tenían la satisfacción de que los esfuerzos se conviertan en resultados. Hasta ahora los esfuerzos no tenían recompensa y ahora sí. Esperamos que ese triunfo sea el inicio de muchos triunfos del Dépor", comentó.

El técnico del colista de LaLiga SmartBank reconoció que una victoria ante el Tenerife es "muy necesaria para el Dépor", para empezar a ver "esa luz" que le acerque "al final del túnel".

"Es un partido señalado en rojo que hay que ganar sí o sí para llevarnos dos victorias consecutivas, una en Copa y otra en Liga, a Navidad y ante un rival que también lo está pasando mal", expuso.

Además, lamentó el estado del césped de Riazor, dañado por el partido de Copa del Rey entre el Bergantiños y el Sevilla, si bien dijo que no lo pondrá de excusa.

"El campo quedó mal como sabíamos que podía suceder, porque era algo previsible en el momento en que estamos, pero no le damos más importancia que tiene. Estando en buenas condiciones no ganamos y no vamos a usarlo de disculpa", manifestó.