Amargo debut de Luis César Sampedro como entrenador del CD Tenerife

El Tenerife no logra huir de la zona de descenso en el debut de Luis César Sampedro como nuevo entrenador del equipo insular. El conjunto blanquiazul cedió frente a un Elche CF (3-0), que certificó de forma matemática la permanencia en Segunda. Los tinerfeñistas se jugarán la salvación en las tres jornadas que restan para la conclusión de la competición liguera.



El equipo ilicitano, sin gobios clasificatorios, fue muy superior a su rival, que se mostró muy atenazado y solo fue capaz de dar un paso adelante en el tramo final del partido cuando se vio con todo perdido.



El Elche comenzó marcando el ritmo del encuentro ante un Tenerife que, pese a las urgencias, adoptó una pose conservadora e indefinida. El equipo local acumuló en los primero minutos varias llegadas de mérito, sobre todo por los extremos, pero sin remate.



La única respuesta del Tenerife fue un remate de cabeza de Coniglio, tras un saque de esquina, pero el balón fue a las manos de Badía. El Tenerife logró equilibrar el partido con el paso de los minuto, pero una acción individual de Josan abrió el marcador.



El extremo crevillentino encaró a su marcador y buscó su perfil bueno para disparar y alojar el balón en la portería de Dani Hernández. El Tenerife siguió sin reaccionar y el Elche, con espacios, tuvo la opción de marcar en los pies de Nino, quien remató flojo tras una brillante acción ofensiva.



La segunda mitad arrancó con un nuevo susto para la meta tinerfeña, pero en esta ocasión fue Javi Flores el que disparó demasiado cruzado. La réplica visitante no pudo ser más contundente, ya que Naranjo estrelló el balón en el travesaño tras un disparo desde fuera del área.



El partido se abrió y el balón comenzó a rondar con peligro las dos porterías. Borja Lasso tuvo su opción de empatar antes de que Camille derribara a Iván Sánchez, dentro del área, en una acción que el colegiado señaló como penalti.



Xavi Torres, que apenas llevaba unos minutos en el campo, fue el encargado de transformar la pena máxima y doblar la ventaja.



El equipo de Luis César adelantó líneas y pobló los alrededores del área local de atacantes, pero el Elche supo manejar la situación y el resultado no corrió peligro a pesar de los intentos de Tyronne por recortar distancias.



Ya en los últimos instantes, Nacho Gil rubricó la victoria con el tercer gol tras un excelente pase de Qasmi en el que dejó en evidencia a la defensa insular, completamente rota.

3 ELCHE CF: Edgar Badía; Alexander González, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz; Karim Azamoum (Xavi Torres, m.62), Javi Flores; Iván Sánchez (Alfred, m.83), Nino, Josan (Nacho Gil, m.76) y Qasmi.



0 CD TENERIFE: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Jorge Sáez, Camille (Isma López, m.68); Luis Milla, Racic; Suso Santana, Naranjo, Borja Lasso (Tyronne, m.55) y Coniglio (Nano Mesa, m.55).



ÁRBITRO: Díez de Mera (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla a Karim Azamoum, Nino y Xavi Torres por el Elche y a Borja Lasso y Camille del Tenerife.



GOLES: 1-0: (26') Josan. 2-0: (67') Xavi Torres, de penalti. 3-0: (87') Nacho Gil.



INCIDENCIAS Martínez Valero. ante 7.348 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la hermana de José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche.