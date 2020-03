Luis Helguera confirma a Mel y propone un proyecto largo y ambicioso

El nuevo director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, ha confirmado este jueves en su presentación que Pepe Mel continuará como entrenador y que pretende crear una "metodología de trabajo" en un área "potente", con un proyecto "largo y ambicioso" al firmar hasta 2023.



Helguera inicia su segunda etapa en el club isleño, donde ya estuvo en Primera División como secretario técnico, un cargo que ahora ocupa el gallego Toni Otero, del que no ha confirmado su continuidad, porque quiere "valorar" el trabajo que ha realizado.



El nuevo dirigente ha revelado también que las conversaciones con el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, se iniciaron hace un mes, aunque sin definir entonces su "rol", y que el acuerdo se "precipitó" tras conocerse la semana pasada la renuncia al cargo del italiano Rocco Maiorino, con quien asegura tener una buena relación.



Helguera comparte con Ramírez la idea de que Pepe Mel siga al frente del equipo, porque es un entrenador "muy válido" para "dar continuidad al proyecto", que conoce a los jugadores y la cantera, y está "haciendo bien las cosas", porque a pesar del "lastre" de las lesiones ha hecho que el equipo amarillo siga "compitiendo".



Con respecto a Toni Otero, en cambio, no ha sido tan contundente. Es más, ha dejado entrever que el gallego podría agotar sus últimos meses como secretario técnico de la entidad.

Comienza la presentación de Luis Helguera, nuevo director deportivo de la UD Las Palmas.

Síguelo en directo en #UDRADIOpic.twitter.com/1g1XClue3o — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) March 5, 2020



"No hay prisa, se decidirá con tiempo. Lo conocía del fútbol, pero no he trabajado con él. Quiero ver su trabajo y se valorará", ha sido su ambiguo mensaje, además de mencionar la posibilidad de que se incorpore una nueva persona a su departamento.



Helguera ha insistido en que la idea es implantar una "metodología clara" de trabajo, con la creación de una red de estudio, haciendo uso de las nuevas tecnologías, y con muchos ojeadores -incluido él-, que viajarán continuamente para hacer seguimiento de futbolistas y "tener el mercado controlado".



Ahora bien, ha aclarado que el club, para cubrir las necesidades de jugadores, siempre mirará primero "hacia abajo, a la cantera", pero si no encuentra lo que busca, acudirá al mercado "sobre todo español, pero también extranjero".



Helguera considera que es una "ventaja" llegar "tan pronto" para "identificar" lo que el equipo necesita para la próxima temporada, pero sin renunciar a nada en la actual, porque "queda mucho" y están "a tiempo de todo".



"Estamos inmersos en una temporada y hay que centrarse en estos partidos porque nos pueden dar un salto de calidad. Me sentaré a hablar con Pepe Mel y valoraré, con una perspectiva más amplia, lo que hay ahora y lo que se necesita", ha relatado.



Helguera, en esta segunda etapa, se ha encontrado un club que ha dado "un salto de calidad" con la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y ahora pretende que el área que dirigirá crezca al mismo tiempo que lo está haciendo el club en infraestructuras.



"Se ha crecido muchos durante estos años y la intención es hacer bien las cosas para tener posibilidades de ascender, sin volverse locos y con los pies en el suelo; el reto es que el área deportiva crezca a la vez que lo está haciendo el club, haciendo un equipo competitivo", ha explicado.



Helguera se ha referido a su anterior etapa, en la que trabajó a las órdenes de Toni Cruz, entonces director deportivo, del que ha dicho que es "un referente y un amigo", una persona "con mucho talento" e "importante" en su carrera.



También ha hecho alusión a su último año, que derivó en el descenso a Segunda, con algunos errores en las contrataciones.



"Pasaron muchas cosas y claro que nos equivocamos en algunos jugadores, pero no en todos", ha matizado.



Por último, asegura que mantiene "una buena relación" con los jugadores que siguen en la actual plantilla de su etapa anterior.



El capitán Aythami Artiles compareció ayer en rueda de prensa y cuando fue preguntado por la llegada de Luis Helguera, se limitó a responder que era una decisión tomada por el club.



"No tengo ningún problema con Aythami, es un jugador importante en lo deportivo y para el grupo porque tiene personalidad y es influyente. Si tiene algún problema conmigo, que no creo, lo hablaremos", ha concluido Helguera.