Luis Melián, talento grancanario para el baloncesto de Kansas

El base grancanario Luis Melián Peña, que jugará este próximo curso en la Universidad de Labette (Kansas), ha asegurado a Efe que quiere progresar como baloncestista en Estados Unidos para convertirse en profesional, y también espera volver un día al CB Gran Canaria, donde se formó.



Luis Melián, de 19 años y 181 centímetros, comenzó en el baloncesto de manera federada con apenas cinco años en el Colegio Claret de Tamaraceite.



"En minibasket me llamó la selección canaria, y ya en categoría infantil se unió nuestro conjunto al CB Gran Canaria, entidad en la que estuve durante más de 10 años y coincidí con jugadores como Olek Balcerowski, que hoy está en el equipo profesional", ha manifestado.



El joven jugador grancanario estuvo incluso en la órbita del primer conjunto del Herbalife Gran Canaria hace dos temporadas.



"En la época de Luis Casimiro estuve entrenando durante una semana porque el equipo tenía algunas bajas, e incluso me convocó para el partido de Eurocup que ganamos en casa ante Ratiopharm Ulm de Alemania, aunque no llegué a salir a la cancha", ha recordado.



El pasado curso, tras algo más de una década en las filas del CB Gran Canaria, Luis Melián decidió dar un paso más en su periodo de formación.



"Decidí irme a jugar a Estados Unidos, que es algo que tenía claro desde hace varios años, porque allá compaginaré mejor que en España mis estudios (en su caso cursará Empresariales) y el deporte", ha asegurado.



De esta forma, repetirá estancia en el citado país, después de que en su primer año en Norteamérica actuase con el conjunto The Skill Factory de Atlanta en la Liga Preuniversitaria.



"Me centré en mejorar física y deportivamente en Estados Unidos. Quería que me viesen entrenadores y ojeadores, para que me pudiesen ofertar una beca para este año, y recibí propuestas de varias universidades. Decidí fichar en la de Kansas, y ahora jugaré la Liga Júnior College", ha revelado.



La idea del joven jugador grancanario es la de completar su carrera universitaria en los próximos cuatro años, y poder actuar cuanto antes en un conjunto de la Liga NCAA.



"Quiero ser profesional del baloncesto, y sinceramente creo que tengo condiciones para lograrlo. También me gustaría volver un día al Herbalife Gran Canaria, club en el que me han dicho que tengo las puertas abiertas. Vamos a ver si ahora, con el fichaje de Fabio Santana, el Gran Canaria apuesta fuerte por nuestra cantera", ha indicado.



Luis Melián, que cumplirá 20 años en mayo del próximo año, se ha definido a sí mismo como un jugador "muy activo".



"Tengo mucha energía y defiendo muy agresivo. Poseo mucha visión de juego, y también estoy mejorando mucho en el tiro exterior. Honestamente, creo que cada vez soy mejor jugador", ha dicho.