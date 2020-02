María Martín quiere jugar con el CD Tenerife en Primera: “Es mi sueño”

María Pérez alterna su presencia en el equipo infantil y en el senior del Club Deportivo Tenerife. Y, en la entrevista, recuerda sus orígenes. “Yo empecé a jugar en el Coromoto. Allí practicaba el fútbol con mi hermano. Siempre iba a verlo, y, en ocasiones, incluso aprovechaba para jugar con mis amigos. Cuando llegué a 3º de Primaria fiché, y, por cierto, quiero agradecer el trato y la enseñanza que allí recibí de mis entrenadores Carlos y Aythami”.

María estaba en la Península cuando recibió llamada de un amigo que le propuso realizar las pruebas para ingresar en el CD Tenerife. “Me costó aceptar, porque, ciertamente, yo era muy feliz en el Coromoto. Tras un período de reflexión, llegué a entender que esta era una gran oportunidad para mí, hice las pruebas y me acogieron.”

Es curioso que nuestra entrevistada ha jugado prácticamente en todas las líneas de su equipo. “Al principio yo jugaba como medio centro; después pasé a banda; después fui lateral; llegué a hacer de media punta; y finalmente ahora juego de delantera”.

Recuerda con gran satisfacción el día que la llamaron —siendo futbolista de categoría infantil— para jugar en el equipo senior. “Yo quería progresar y tuve la suerte de que mis entrenadores valoraron mi trabajo. Pasar de infantil a senior fue un gran premio para mí. Y ahora estoy muy contenta de esa alternancia; de decir que soy infantil y también juego como senior. Ya había coincidido con algunas de las mayores y ahora presumo de tener una gran relación con todas”.

María Pérez ve “abismal” la diferencia entre el CD Tenerife y otros destinos. “Aquí se lo toman todo muy en serio, el compañerismo es esencial; si tienes un fallo debes recuperar; y, claro, todo esto es muy importante para mí”.

También confesó que llegó a jugar en un equipo mixto y ahora se ve capaz de valorar las diferencias entre un equipo masculino y uno femenino. “Las diferencias que he notado entre un equipo masculino es que las velocidades y las intensidades son diferentes”.

María dice desconocer si el fútbol marcará su destino. “Sinceramente, no lo sé. No me importaría. Pero sé que para ello debo trabajar y esforzarme mucho. Y, entonces, ya se verá”.

Nuestra interlocutora tiene antecedentes deportivos como practicante de atletismo desde hace siete años. “Me inicié desde pequeñita, en el colegio, antes que el fútbol; sobre todo en las pruebas de fondo. La entrenadora se fue desde el colegio a un club y me llamó para que la acompañara. Y ahí he estado desde 2º y 3º de Primaria. Pero, desde luego, mi preferencia es el fútbol”.

María tiene muy claras sus ideas y sus objetivos. Su última frase, en este diálogo, es toda una sentencia que merece jerarquía de titular. “Me gustaría seguir mejor como futbolista, pero me encantaría desarrollar los principios y valores que me han inculcado. Naturalmente, me gustaría jugar con el CD Tenerife femenino en Primera División”.