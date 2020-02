El Marino no se baja del liderato de la Tercera División

El CD Marino sigue al frente de la clasificación y lo hace, tras sufrir en la segunda parte el acoso del Unión Puerto, que pudo llevarse algo positivo de Los Cristianos, y por su parte, Atlético Unión de Güímar y Buzanada se mantienen una semana más en los puestos rojos de la clasificación.



El Marino venció al Unión Puerto, para seguir encabezando la tabla, tras una primera parte en la que dominó por completo al rival, pero, en la segunda, y tras el rápido gol de los majoreros, a los "marinistas" les entraron las dudas, mientras que a los visitantes, los ánimos, y a punto estuvieron de llevarse algo positivo del Antonio Domínguez de Los Cristianos (2-1).



El efecto Willy Barroso en el Buzanada no llega, y sus dos partidos en el banquillo los salda con derrotas, si bien es cierto que ante dos equipos de las primeras posiciones. Perdían en el Clementina de Bello ante el Atlético Paso (2-3) que dormía líder en el arranque de la jornada, y dependía de otros resultados para seguir ahí. La nota negativo llegó en el minuto 76, cuando el colegiado tuvo que parar el partido por insultos al portero visitante Luis Arellano.



El filial del Tenerife levantó un resultado adverso, con un segundo tiempo muy bueno, en el que desarboló a su rival el Tenisca, que se marchaba al descanso por delante en el marcador, y con todo a favor para llevarse la victoria de Geneto, sin embargo, la presión de los tinerfeños, y el creerse que podían voltear el resultado, resultó fundamental para ganar al candidato palmero (2-1).



El San Fernando recupera la cuarta plaza tras su victoria en Maxorata y el empate del Tamara en Arrecife. Para los de Maspalomas es la tercera victoria consecutiva tras la derrota en el Silvestre Carrillo, mientras que para los de Tuineje, la octava semana sin victoria, con cinco derrotas y sólo tres empates. La última cita sumando los tres puntos se remonta al 15 de diciembre.



El Tamaraceite pierde la cuarta plaza con su empate ante el Lanzarote, un equipo que sigue rondando la zona complicada y que acumula ya quince igualadas, un dato llamativo, pero que aún no es récord en el grupo canario, pues ese registro lo totaliza el Atlético Schamann. Para los del Juan Guedes es un paso atrás en su intento de aspirar al campeonato.



El Vera no pierde con Iván Rodríguez en el banquillo. Y es que el nuevo entrenador, tras la salida de Francis Díaz en la jornada 22, le ha permitido al equipo del Puerto de La Cruz encadenar dos victorias y un empate. Para el Atlético Tacoronte es un varapalo el resultado, pues sigue muy cerca de los puestos bajos, siendo la segunda vez en la temporada que encaja cinco tantos.



Un hat trick del realejero Santi Domínguez llena de orgullo al Villa de Santa Brígida, que suma su primera victoria foránea de la temporada, aunque le sigue manteniendo como colista de la clasificación y a una cifra de puntos importante de la salvación, mientras que el Unión Viera, acumula tres derrotas consecutivas, y en las últimas cuatro jornadas sólo ha sumado un punto.



El San Mateo salva una semana complicada con declaraciones contra el colectivo arbitral, y duras sanciones a técnicos y jugador, goleando al Ibarra, equipo que va cuesta abajo y sin frenos hacia la zona roja de la clasificación, alcanzando el quinto partido consecutivo sin ganar, y lo que es peor, sin anotar un tanto a favor.



El Santa Úrsula rompe su dinámica positiva de tres partidos sin perder, y da mucha vida a un rival directo en la lucha por alejarse de los puestos bajos de la clasificación, Las Palmas C, que a su vez encadena cuatro citas sin conocer la derrota con dos victorias y otros tantos empates, y que dedicaron los puntos en juego a su compañero Saúl Coco, que dio el susto en el Barranco de Las Lajas la jornada anterior al chocar contra un muro del fondo de la portería.



El Mensajero se va a la zona tranquila de la tabla al superar a un rival directo como el Atlético Unión de Güímar, equipo que sigue en la zona roja alejándose de los puestos de salvación, y que deberá cambiar mucho para no verse abocado al descenso, pues lleva un solo punto de las últimas cinco jornadas disputadas.