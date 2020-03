El Marino no quita el pie del acelerador

El CD Marino sigue una semana más al frente del grupo canario después de finalizar su partido con un empate ante el Tamaraceite, otro de los favoritos, que ahora queda tercero. Segundo se mete el Tenisca con su victoria ante el filial de Las Palmas, y sale de los puesto de fase de ascenso el Atlético Paso, que llevaba en ellos desde la segunda jornada.



Marino y Tamaraceite empataron en el partido de la jornada, un duelo que partía con el liderato en juego, y que finalmente mantiene el equipo de Kiko de Diego, pasando a la tercera plaza el de Chus Trujillo. Son dos de los equipos que lucharán por el título de liga, para afrontar la fase de ascenso por el camino corto, a partido de ida y vuelta.



El Tenisca no quiere perder comba entre los mejores y vuelve a situarse a dos puntos del liderato tras su victoria en el anexo al Estadio de Gran Canaria. Los palmeros se fueron al descanso con ventaja en el marcador, les empataba el filial, pero un nuevo doblete del pichichi del grupo canario, Dani López, le daba la victoria. Para el filial de Las Palmas es un paso atrás para alejar el peligro.



El Unión Viera acumula su quinta derrota consecutiva y su sexto partido sin ganar en los que anota tres goles y recibe dieciocho, una cifra muy alejada de la media que traía al término de la primera vuelta, mientras que el San Fernando, por su parte, suma siete victorias y una derrota en los últimos ocho partidos que ha jugado y enfila su candidatura a los cuatro primeros puestos.



El Santa Úrsula sigue con su racha positiva de resultados, cinco victorias en seis encuentros, que le alejan casi definitivamente de la zona roja, y le mantienen en línea ascendente para el tramo final de la temporada, donde esperan la regularidad que no han tenido. Para el Atlético Paso es un frenazo a sus aspiraciones de mantener un puesto entre los mejores.



El filial del Tenerife sigue sumando para irse aproximando a la zona noble, y aunque la distancia en puntos es importante, se hace con la titularidad de la sexta plaza. Por su parte, el Unión Puerto, sin los puntos necesarios aún para mantener la categoría, se vino a Geneto con lo justo, con jugadores de su filial, el Herbania, y careció de oportunidades para algo positivo.



El San Mateo supera los cuarenta puntos con sus tres victorias seguidas, en las que anota nueve tantos y sólo recibe uno, que le permite casi cerrar la permanencia, y pensar en otras metas en los partidos que faltan para finalizar el campeonato. Para el Atlético Tacoronte, con sólo un punto en sus últimos tres partidos disputados, es un paso atrás muy peligroso.



El duelo de debutantes en los banquillos de tercera, Gran Tarajal y Atlético Unión de Güímar, se resuelve con un empate en Tuineje, y quedan como estaban al principio de la jornada, zona tranquila para los de Maxorata, y puestos de descenso para los de Tenerife. Juan Jesús de Vera "el Chola" salía como entrenador del equipo del sur de Fuerteventura, y Juan Jesús Alonso por el conjunto de Tasagaya.



El Vera no conoce la derrota con Iván Rodríguez en el banquillo, y tras la debacle de Maspalomas, con el equipo sin entrenador, el técnico lagunero ha obtenido tres victorias y dos empates, que le permiten estar de la media tabla hacia arriba, todo lo contrario que el Mensajero, que corta una racha de tres victorias, y vuelve a la realidad de la temporada, luchar por no descender.



El Lanzarote suma su quinto triunfo de la temporada y aleja en seis puntos los puestos de descenso, quien lo diría para un equipo que partía con la vitola de protagonista para la parte alta de la tabla, mientras sigue una semana más el Ibarra en el límite del descenso, ya a un solo punto de el, y después de encadenar siete jornadas seguidas sin ganar y un punto sumado a su casillero, pero escapando de la zona roja por lo mal que lo hacen también los equipos que tiene por debajo.



El Villa ve más lejos el milagro de la permanencia, y su derrota en el Clementina de Bello le pone claramente en la realidad de su situación, mal en el arranque del campeonato y con una plantilla sin experiencia en tercera. Sólo lleva tres victorias, y necesitaría al menos nueve, que se antoja muy complicado. El Buzanada da un paso importante para acercarse al límite del descenso.