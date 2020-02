El Marino se afianza en el liderato

El Marino vuelve al liderato del grupo canario tras vencer en duelo directo al Tenisca, partido que tuvo que remontar en el marcador, mientras que el Tamaraceite es cuarto, y el Mensajero respira con su victoria en el tiempo de prolongación ante el San Fernando, que sale de los puestos de privilegio.



Por la parte baja, el Buzanada se complica el futuro y cesa al técnico, y el Atlético Unión de Güímar sigue, una semana más, en descenso.



El cuadro de Los Cristianos aprovechó la superioridad numérica de la segunda parte para derrotar a un conjunto palmero que se adelantó en un primer periodo, donde pudo lograr más goles, pero luego, tras la reanudación, las fuerzas flaquearon, y los tinerfeños anotaron tres tantos, para dar la vuelta al marcador, y quedarse con el liderato en solitario.



El Atlético Paso durmió líder en la jornada del sábado, tras asaltar el Alfonso Silva, pero empatado a puntos con marinistas y tenisquistas, que se enfrentaban en la mañana del domingo, y que le harían perder ese primer puesto, que no obstante, no empaña la fantástica temporada del conjunto del Valle de Aridane, mientras que el Unión Viera corta una racha positiva.



El Tamaraceite se lleva el partido de La Vega de San Mateo con un solitario tanto de Dani Tejera "Zizou", y abre la puerta del cuarteto de cabeza. No vencía el conjunto de Chus Trujillo a domicilio desde la jornada once en Santa Úrsula. El equipo de Juan Carlos Socorro, en una zona templada, rompe una racha de tres partidos sin perder.



Épica remontada del Mensajero para convencerse de que pueden salir de los puestos bajos, haciéndolo además ante uno de los candidatos a meterse al final del campeonato en los puestos de promoción de ascenso. Los rojinegros jugaron con un menos buena parte del segundo tiempo, pero el conjunto de Mingo Oramas no supo mantener su ventaja en el marcador, y caía derrotado.



Sigue en caída libre el Gran Tarajal, con sólo tres empates en los últimos seis encuentros disputados, alejándose el objetivo por plantilla de meterse entre los mejores, y optar a llevar la categoría de bronce al sur de Fuerteventura. Hoy empataba ante el colista, Villa de Santa Brígida que, aunque lo tiene muy complicado, con doce puntos de la zona de salvación, no se rinde.



El duelo de filiales se quedó en un exiguo empate a cero, cuando ambos equipos necesitaban sumar los tres puntos en juego, "los amarillos" para alejarse de la zona baja de la clasificación, y los "blanquiazules", para engancharse a los mejores. Ambos tendrán que seguir mejorando, pues de momento, los objetivos trazados no se han cumplido en ninguno de los dos.



El Vera hizo fiel una de las frases del fútbol, y venció en un duelo directo por la parte baja, al Ibarra. Tras dos semanas muy convulsas en el plano organizativo del club de Puerto de la Cruz, ésta semana firmaba como responsable técnico Iván Rodríguez, y su primer partido lo resuelve con victoria. El equipo del Villa Isabel, por su parte, se mete en una situación muy delicada con el descenso a un paso.



El Santa Úrsula con dos victorias seguidas se aleja de la zona roja, aunque la sigue teniendo muy cerca, y de paso, le pasa la preocupación a su rival, el Buzanada, que con dos derrotas consecutivas pierde opciones para salir de los puestos de descenso. La derrota del club aronero provoca que Zeben Hernández sea cesado como entrenador del conjunto del Clementina de Bello.



Duro revés para el conjunto de Tasagaya, que perdía ante un rival directo, sigue en la zona roja de la tabla, alejándose de los equipos que le superan y que están por encima de los puestos de descenso. El Atlético Tacoronte, con dos victorias consecutivas, aleja el peligro, mientras que el Atlético Unión de Güímar con dos derrotas seguidas y una victoria en los últimos cinco partidos, sigue en una situación complicada.



Respiro para un Lanzarote que celebra con victoria la llegada de un nuevo presidente a la institución. Los rojillos necesitaban la victoria, no más empates, llevan trece en liga, que les devuelvan la tranquilidad para finalizar una temporada convulsa en todos los aspectos, y afrontar la próxima. El Unión Puerto no rentabilizó su victoria en el derbi ante el Gran Tarajal la pasada jornadas, y sigue en la zona media.