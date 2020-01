El Marino-Tenisca, duelo por todo lo alto en la Tercera División

Marino y Tenisca podrían disputarse esta vigésimo tercera jornada no sólo tres puntos más, sino que los mismos podrían incluso resultar determinantes para que, previsiblemente, el título liguero se decante de uno u otro lado.



Ambos equipos llegarán a este significativo encuentro no sólo con idéntico número de puntos, sino también con una solvente y similar recorrido, de ahí que esta trayectoria les confiere la vitola de principales favoritos a la lucha por el título y que, por tanto, este choque será uno de los más destacados del presente campeonato.



Otro enfrentamiento al que habrá que prestarle interés será el que mida en el Alfonso Silva al Unión Viera y al Atlético Paso, puesto que ambos también están llamados a protagonizar una enardecida lucha por los tres puntos en litigio, ya que ambos aspirar a copar los dos otros puestos de Promoción.



Pero no sólo los dos anteriores equipos buscarán la posibilidad de intentar el ascenso, el San Fernando, actual cuarto clasificado, querrá asirse a esta posición de privilegio y para ello debería ganar en el Silvestre Carrillo ante un Mensajero que no debe ceder ni un sólo punto para no empeorar más aún su nefasta posición.



Una derrota grancanaria podría beneficiar al Tamaraceite, equipo que también aspirar a apropiarse del cuarto lugar, por lo que también debería ganar en esta jornada en el vecino municipio de San Mateo ante un holgado representativo local que no querrá dejarse sorprender.



Otro equipo al que también le urge ganar cuanto antes para no perder la estela del cuarteto de cabeza es al Gran Tarajal, sobe todo tras su última nefasta racha, y para ella recibirá en Fuerteventura la visita de un colista Santa Brígida al que una nueva derrota le acercaría un poco más a la Preferente.



El Buzanada es otro de los equipos que con el paso de las jornadas acumula muchísimas probabilidades para abandonar el Grupo a final de temporada, por lo que para revertir esta situación tendrá que superar en campo propio la visita de un Santa Úrsula que también afrontará esta particular confrontación casi que a vida o muerte.



En una situación bastante menos acuciante se encuentra tanto Las Palmas C como el Tenerife B, aunque sus respectivas holgadas posiciones no impedirán que ambos realicen un denodado esfuerzo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria para adueñarse de los tres puntos en litigio, aunque con un poco más de necesidad visitante.



El Ibarra también es consciente que una derrota en esta jornada podría ocasionarle nefastas consecuencias clasificatorias, por lo que también se desplazará al portuense Salvador Ledesma con la intención única de arrebatarle los tres puntos al TNK Vera y evitar así cualquier intimidatorio desplome en la tabla.



Otro para el que también resultará vital la sumar los tres puntos será el Atlético Güímar, sobre todo si quiere salir de los puestos de descenso, tarea que no le resultará nada fácil de ejecutar, puesto que su rival, Atlético Tacoronte, no está lo suficientemente holgado como para ceder en Barranco Las Lajas ante un rival directo.



Y por último, la amenaza de perder la Categoría también se ha convertido en una pesada losa para el Lanzarote, situación que le exige ganar cuanto antes, sobre todo los encuentros que disputará en su Ciudad Deportiva, como el de esta jornada ante un Unión Puerto que después de ciertas dificultades ha sabido asentarse en la tabla.



Viernes, día 31:



21.00: San Mateo-Tamaraceite (San Mateo) Alexander Ravelo Santana.



17.00: Buzanada-Santa Úrsula (Clementina Bello) Daniel Clemente Manrique.



Sábado, día 1:



12.30: Unión Viera-Atlético Paso (Alfonso Silva) Javier Pérez Alameda.



16:30: Vera-Ibarra (Salvador Ledesma) Eduardo Pérez Hernández.



17:00: Las Palmas C-Tenerife B (Anexo GC) Miguel Esteban Hernández González.



Domingo, día 2:



12.00: Mensajero-San Fernando (Silvestre Carrillo) Josué González Pérez.



12.00: Atlético Tacoronte-Atlético Unión Güimar (Barranco Las Lajas) Xiomara Díaz García.



12.00: Marino-Tenisca (Antonio Domínguez) Josué Rembado Rodríguez.



12.00: Lanzarote-Unión Puerto (Ciudad Deportiva) Alexis Carlos Pulido Santana.



12.30: Gran Tarajal-Santa Brígida (Gran Tarajal) Tomás David Rodríguez Correa.