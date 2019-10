El Marino busca consolidarse al frente del grupo canario de la Tercera División

El grupo canario de la Tercera División llega a su séptima jornada con todo muy igualado por la zona de privilegio. El Marino intentará consolidarse en el liderato en la visita del colista Villa Santa Brígida al Antonio Domínguez. Por su parte, el Tenerife B y el Atlético Paso se verá las cara en un duelo directo por los puestos de cabeza. Por la zona baja, el Buzanada, el Unión Gúímar y el nombrado equipo satauteño intentarán alzarse con su segundo triunfo del curso para abandonar el abismo de la clasificación.



Tres encuentros están programados para el sábado. La séptima jornada se inaugurará con el duelo entre el Santa Úrsula y el Tenisca, dos de los equipos que quieren alejarse de la zona roja de la tabla. A continuación, el Panadería pulido San Mateo saltará a escena recibiendo a un Unión Güímar, que busca su segunda victoria del curso; mientras que Las Palmas C intentará recuperar la senda del triunfo ante un TNK Vera, que quiere asaltar los puestos de 'play-off' de ascenso.



El grueso de partidos se disputará durante el domingo. Muy destacable será el enfrentamiento por la cabeza, en la Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez, entre el filial del CD Tenerife y el Atlético Paso. El cuadro de Maxi Barrera continúa siendo, junto al Lanzarote, los únicos equipos que no conocen la derrota en este curso. En esta jornada, la escuadra dirigida por Jero Santana se medirá a un San Fernando, que no quiere perder de vista los puestos altos de la tabla.



El Marino recibirá la visita del colista Villa Santa Brígida, que tratará de resarcirse en el recinto de Los Cristianos de su flojo arranque de campaña. Por su parte, una de las revelaciones de la temporada, el Gran Tarajal, recibirá al Ibarra con el propósito de encadenar su quinto resultado positivo consecutivo. Los galleteros, que han incorporado al delantero Felipe Vega, ansían también los tres puntos para distanciarse de las posiciones que condenan al descenso de categoría.



La jornada dominical se completará con los duelos Mensajero-Atlético Tacoronte, donde el equipo de Ángel Sánchez intentará aprovechar su fortaleza en el Silvestre Carrillo para escalar puestos en la clasificación; y con el Buzanada-Unión Puerto, en el que los conjuntos de Zeben Hernández y Miguel Santana necesitan retomar a la senda de la victoria.



La séptima jornada en el grupo canario se cerrará con el partido aplazado para el próximo martes entre el Unión Viera y el Tamaraceite. El encuentro de la Copa RFEF entre el equipo de Ángel Luis Camacho y el CD Móstoles en tierras madrileñas de este jueves ha derivado en que las escuadras grancanarias llegaran a un acuerdo para modificar la fecha de su encuentro.