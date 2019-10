El Marino, sin tiempo para el respiro en el grupo canario de la Tercera División

El grupo canario de la Tercera División se aproxima a su décima jornada y ya se empieza a entrever cuales será los equipos que peleen por los puestos de privilegio. El Marino, sin tiempo para el respiro, necesita volver a la senda de la victoria, si no quiere ser cazado por el grupo de perseguidores que se mantienen a la estela del líder. El Atlético Paso, Gran Tarajal, San Fernando y TNK Vera no solo no quieren perder fuelle con el 'play-off', sino que tratarán de concluir el fin de semana en la cabeza de la tabla.



La novena jornada comenzará el sábado con la disputa de cinco encuentros. Los primeros en saltar a escena serán los necesitados Unión Viera e Ibarra. El que salga derrotado del duelo en el Alfonso Silva pasará a ocupar puestos de descenso. A continuación, será el turno del Santa Úrsula, que recibirá al Unión Puerto, en otro de los enfrentamientos entre rivales que buscan distanciarse del abismo de la tabla clasificatoria.



Por su parte, en el Clementina de Bello y en la Vega de San Mateo, el Buzanada y el Panadería Pulido San Mateo pondrán en juego sus opciones de engancharse a la zona noble de la tabla, recibiendo en sus feudos a dos de los conjuntos que pelean ya por la cabeza, como son el Tamaraceite y el recién ascendido TNK Vera, respectivamente. La jornada sabatina se completa con el enfrentamiento entre Las Palmas C y Mensajero, donde las escuadras de Yoni Oujo y Ángel Sánchez, que vuelve al recinto de Siete Palmas, intentarán retomar a la senda de la victoria.



Otros cinco partidos se disputarán el domingo. Entre todos los emparejamientos destaca el derbi palmero entre el Tenisca y el Atlético Paso, un enfrentamiento que no se repite en categoría nacional, con los tenisquitas como locales, desde septiembre de 1998, cuando los del Virgen de las Nieves derrotaron a los pacenses (3-1). Se espera una gran entrada en el recinto de Santa Cruz de la Palma.



Los amantes de la Tercera División también estarán muy pendientes de lo que suceda en el duelo del líder Marino ante un San Fernando, que quiere asaltar el liderato. Por su parte, en la Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez, el filial blanquiazul recibirá la visita del colista Villa Santa Brígida, quien destituyó al entrenador Johnny Morales para darle las riendas de su primer equipo a Claudio Morera. Los Gran Tarajal-Atlético Tacoronte y Lanzarote-Unión Güímar completan la novena jornada.