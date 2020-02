El Marino conserva el liderato

El partidazo en el municipal de El Paso, entre dos escuadras que querían la victoria, y que fue presenciado por más de mil espectadores. Digno de mención la temporada que está haciendo el equipo del Valle de Aridane, un recién ascendido que no pisaba el fútbol nacional desde hacía veintiún años, y que lleva toda la temporada entre los mejores del grupo. Al líder Marino le costó hoy sacar un punto.

El recinto de Barranco Las Lajas se convertía en centro negativo de atención, primero por la lesión de dos jugadores, uno por Las Palmas C y otro por el Tacoronte, y segundo por la dejadez y falta de organización de la Federación Canaria de Fútbol, que no gestiona el que haya asistencia médica apropiada en las instalaciones, pese a que cada jugador y club abonan su mutua.



Este domingo pasó a un segundo plano en el Barranco de Las Lajas en lo deportivo, pues golpazo se llevó el jugador lanzaroteño Saúl Coco con el muro de uno de los fondos de la instalación, que hizo peligrar por su vida, e igualmente abandonó el partido, rumbo a un centro sanitario el jugador local Semidán, con un fuerte golpe y brecha en su ceja derecha de la que deberá ser operado.



Lo lamentable del caso volvió a estar en manos de la organización de la competición, la Federación Canaria de Fútbol que permite, que los jugadores vean peligrar su salud, esperando que llegue una ambulancia de la mutua de futbolistas a la instalación.

Un oyente de @RadioMarcaTfe nos ha hecho llegar el vídeo de un terrible impacto de un jugador de @UDLP_Oficial C en el choque ante el Tacoronte en Tenerife. Coco, como así se le conoce al jugador, se encuentra ingresado en Santa Cruz y ya mejora favorablemente. pic.twitter.com/KC0ZhbbYr1 — Radio MARCA Tenerife (@RadioMarcaTfe) February 9, 2020



En el primer partido de liga, y en la misma instalación, el jugador del Atlético Tacoronte, Josimar, se rompía el menisco de su rodilla, y pese a esperar más de una hora a la llegada de un transporte medicalizado, que nunca vino, abandonó el campo de fútbol rumbo a un centro sanitario en un vehículo particular.



El Tenisca, segundo, no permitió que se cumpliera una de las frases del fútbol, y Willy Barroso, que salía hoy dirigiendo al Buzanada, no pudo obtener nada positivo con su equipo en el Virgen de Las Nieves. Los palmeros quedan a un punto del Marino, y los del Clementina de Bello siguen alejándose de encontrar la salida a los puestos rojos.



El Tamaraceite vence por la mínima y sigue cerrando el cuarteto de cabeza, pero deja en caída libre al Gran Tarajal, un equipo, el de Juan Carlos Ruiz "Coka", que lleva tres empates y cuatro derrotas en las últimas siete jornadas disputadas, escaso bagaje para un equipo diseñado para alcanzar la fase de ascenso a la división de bronce, pese a ser su primera presencia en categoría nacional.



Un nuevo partido desató las iras en las redes sociales, quejándose el San Mateo de la parcialidad con la que actuó el colegiado, entendiendo que la presión ejercida por el San Fernando, durante la semana, dio sus frutos en forma de polémico triunfo. Los de La Vega siguen en una zona tranquila de la tabla, y los de Maspalomas, apuran opciones para subir a la cuarta plaza.



El Unión Puerto venció en su retorno a Los Pozos, cinco meses después. Salía por obras tras disputar la jornada cuarta el quince de septiembre, se iba al Vicente Carreño en el derbi majorero para disputar la cita vigésimo segunda, y estrenaba la nueva moqueta ante el Unión Viera. Sólo en dos ocasiones en la temporada había anotado tres goles, ante el Gran Tarajal y el Vera.



El Santa Úrsula sigue alejándose del problema clasificatorio, con tres partidos seguidos venciendo, y la primera vez que gana al filial del Tenerife, mientras que los blanquiazules ven la cuarta plaza ya a nueve puntos. la anécdota la puso Alejandro Tomé Afonso, colegiado del partido, que fue asistente de Rayco Miguel Marrero la temporada pasada en la misma instalación y con los mismos contendientes.



Se las veía muy felices el Vera cuando se iba al descanso con un resultado favorable de dos goles a cero en Tasagaya, pero los locales creyeron en igualar el partido y en el tiempo añadido empataban. El Vera sigue en una cómoda plaza mientras los guimareros tendrán que emplearse a fondo en las próximas citas para salir de la zona de descenso en la que se encuentran.



El Mensajero respira clasificatoriamente, y deja muy tocado al Ibarra. Para los palmeros es la segunda victoria consecutiva, algo que no habían conseguido aún en la temporada, mientras que los tinerfeños acumulan ya cuatro derrotas seguidas, y lo que es peor, sin anotar un solo tanto.



Empate a penaltis y goles en Los Olivos, entre dos equipos que necesitaban la victoria. Para los satauteños el tiempo se agota, y la distancia con la línea que marca la salvación ya empieza a ser muy importante, para los lanzaroteños, con su décimo cuarto empate en la temporada, y sólo cuatro victorias, el final de temporada se antoja complejo.