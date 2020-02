El Marino y el Tenisca, sin margen de error de cara al liderato de la Tercera División

En uno de los encuentros mas interesantes de la vigésimo quinta jornada de la Liga en el grupo canario de Tercera División, el Tenerife B podría dilapidar ante el palmero Tenisca el exiguo crédito que le resta para optar aún al cada vez más lejano cuarto puesto de la tabla,



No resultaría nada extraño que el filial blanquiazul cayese derrotado en la Ciudad Deportiva de Geneto ante un cuadro tenisquista que pasa por un excelente momento de juego y que para optar al ventajoso primer puesto le convendría añadir tres nuevos puntos a su voluminoso casillero.



No obstante, para que el liderato se decante del lado palmero además de ganar deberá también tropezar el líder Marino, posibilidad poco probable puesto que recibirá en campo propio a un Unión Puerto inmovilizado en medio de la tabla clasificatoria, pero necesitado aún de puntos para certificar cuanto antes la permanencia.



El tercer clasificado Atlético Paso deberá también ganar para que no peligre su actual puesto, en esta ocasión deberá desplazarse a Tenerife para contender con un más que necesitado Buzanada, que inexorablemente deberá ganar para conservar aún esperanzas de evitar el descenso.



Una derrota palmera en el Clementina Bello podría ser un excelente resultado para el cuarto clasificado Tamaraceite, puesto que si esta posibilidad se produce y, además, el equipo grancanario derrota en Arrecife al Lanzarote, no sólo se adueñaría del tercer lugar sino que también podría dejar muy dañado al equipo conejero.



Otra confrontación en la que ambos equipos miran aún de reojo este disputado cuarto lugar es la que se celebrará en el Estadio Municipal de Gran Tarajal entre su titular y el San Fernando, aunque de muchísima más trascendencia para los locales, que si pierden dirían prácticamente adiós a este anhelo.



Uno que podría también podría copar este cuarto lugar es el Unión Viera, y una victoria en el Alfonso Silva ante el colista Santa Brígida podría incrementarle considerablemente sus opciones, al mismo tiempo que las de su rival también se vería considerablemente aumentadas, pero para certificar el descenso.



Dos equipos que con toda probabilidad alcanzarán la recta final de la competición lejos de todo peligro son el TNK Vera y el Atlético Tacoronte, equipos que se medirán en el Salvador Ledesma con el claro propósito de adueñarse de tres nuevos puntos con los que acercarse un poco más a la ansiada permanencia.



Continuar en la Categoría se está convirtiendo en un auténtico calvario para el Ibarra, muchísimo más que lo inicialmente previsto, por lo que en su visita a Gran Canaria sólo le valdrá un triunfo ante un holgado San Mateo, puesto que de no ganar podría concluir esta vigésimo quinta jornada en puestos de descenso.



Dos equipos que también podría protagonizar una fratricida lucha por los tres puntos en litigio serán Las Palmas C y Santa Úrsula, en esta ocasión el escenario será el Anexo al Estadio de Gran Canaria y en el que ambos contendientes necesitan ganar para no verse intimidado por los puestos de peligro.



Y por último, en similares condiciones o aún más dramáticas se medirán en el Silvestre Carrillo el Mensajero y el Atlético Unión Güímar, en un encuentro vital para la hueste tinerfeña, puesto que si no gana no sólo continuaría atascado en puestos de descenso, sino que también podría ver como su rival se aleja.



Los encuentros de esta jornada que se inicia este viernes con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Viernes, día 14



21.00: Unión Viera - Santa Brígida (Alfonso Silva) Aridane Hernández Sosa.



Sábado, día 15



16.15: Buzanada - Atlético Paso (Clementina de Bello) Dasiel García Cruz.



16.30: TNK Vera - Atlético Tacoronte (Salvador Ledesma) Pablo González Redondo.



17.00: Las Palmas C - Santa Úrsula (Anexo Gran Canaria) Aitor Ramírez Ramos.



17.00: San Mateo - Ibarra (San Mateo) Héctor Domingo Ortega Ortega.



Domingo, día 16



12.00: Tenerife B - Tenisca (Ciudad Deportiva) Daniel Velázquez Rodríguez.



12.00: Marino - Unión Puerto (Antonio Domínguez) Yapci Acosta Pérez.



12.00: Mensajero - Atlético Unión Güímar (Silvestre Carrillo) José Cupeiro Pérez.



12.00: Lanzarote - Tamaraceite (Ciudad Deportiva) Carlos Franco Galván.



12.30: Gran Tarajal - San Fernando (Gran Tarajal) Domingo Miguel Sosa Gómez.